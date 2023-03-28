https://ria.ru/20230328/soyuz-1861232931.html
Поврежденный "Союз МС-22" начал снижаться на Землю
Поврежденный "Союз МС-22" начал снижаться на Землю - РИА Новости, 28.03.2023
Поврежденный "Союз МС-22" начал снижаться на Землю
Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором, который возвращается на Землю в беспилотном режиме, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:58
2023-03-28T13:58
2023-03-28T14:16
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КОРОЛЕВ (Московская область), 28 мар — РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором, который возвращается на Землю в беспилотном режиме, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки. Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в плотные слои атмосферы Земли. Посадка состоится ориентировочно в 14.45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос. Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля. Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле - "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменился с 68 на 69.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, россия, центр управления полетами, космос
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Центр управления полетами, Космос
Поврежденный "Союз МС-22" начал снижаться на Землю
Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором возвращается на Землю без экипажа
КОРОЛЕВ (Московская область), 28 мар — РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором, который возвращается на Землю в беспилотном режиме, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.
Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в плотные слои атмосферы Земли.
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Посадка состоится ориентировочно в 14.45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.
Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского
, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.
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Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле - "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура
24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.
После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменился с 68 на 69.
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