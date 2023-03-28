https://ria.ru/20230328/soyuz-1861095294.html

Поврежденный "Союз МС-22" вернется на Землю без космонавтов

Поврежденный "Союз МС-22" вернется на Землю без космонавтов - РИА Новости, 28.03.2023

Поврежденный "Союз МС-22" вернется на Землю без космонавтов

Космический корабль "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернётся 28 марта с Международной космической станции на Землю без экипажа, сообщил ранее... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:26

2023-03-28T00:26

2023-03-28T00:35

космос - риа наука

земля

олег кононенко

николай чуб

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общество

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернётся 28 марта с Международной космической станции на Землю без экипажа, сообщил ранее "Роскосмос". По плану, "Союз" отстыкуется от модуля "Рассвет" в 12.57 мск. Посадка его спускаемого аппарата в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган ожидается в 14.45 мск. На "Союзе МС-22" возвратят на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершён выход в открытый космос. Около 100 килограммов "мусора" будут утилизированы вместе с бытовым отсеком, который сгорит в атмосфере. Кроме того, как ранее рассказала РИА Новости президент фонда Unity Алена Кузьменко, на корабле вернётся на Землю мягкая игрушка-талисман больных раком детей Скифенок. Она выполнена в виде модели спутника-демонстратора "Скиф-Д" для отладки технологий широкополосного интернета. На борту спутника также находятся более 120 рисунков больных онкологическими заболеваниями детей, принявших участие в проекте фонда Unity. "Союз МС-22" пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. На нём на станцию прибыли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. Изначально планировалось, что на этом же корабле они вернутся 28 марта 2023 года. Однако 15 декабря на "Союзе МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования. Как потом стало понятно, причиной было попадание спорадического метеороида. Специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, потому что температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60-70 градусов. В связи с этим в качестве спасательного назначили следующий корабль "Союз МС-24", а его экипаж – россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, а также американку Лорал О'Хару пересадили на "Союз МС-25". Новый корабль прилетел раньше запланированного – 26 февраля, а не 16 марта. Прокопьев, Петелин и Рубио перенесли в него ложементы своих кресел, а старый корабль загрузили возвращаемым оборудованием. Кононенко, Чуб и О'Хара отправятся на станцию 15 сентября, а 27 сентября завершится экспедиция Прокопьева, Петелина и Рубио. Кроме того, 6 апреля они перестыкуют "Союз МС-23" с модуля "Поиск" на модуль "Причал", чтобы в дальнейшем выполнять выходы в открытый космос из "Поиска". После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. Еще раз он поменяется после расстыковки "Союза МС-23"— с 69 на 70. Незадолго до возвращения госкорпорация показала обновлённую эмблему корабля – с неё убрали имена членов экипажа и связанные с ними символы.

https://ria.ru/20230314/kikina-1857765879.html

https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html

https://ria.ru/20230228/roskosmos-1854841968.html

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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, общество