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Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 28.03.2023
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15:05 28.03.2023
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Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве
Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 28.03.2023
Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве
Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:05
2023-03-28T15:05
волгоградская область
белоруссия
волгоград
роман головченко
андрей бочаров
союзное государство
россия
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ВОЛГОГРАД, 28 мар - РИА Новости. Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона. Головченко находится в Волгограде с рабочим визитом. По информации администрации, во вторник делегация из Белоруссии приняла участие в совете при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На заседании были Головченко и глава российского региона Андрей Бочаров. Отмечается, что, например, волгоградское и белорусское предприятия "Камышинский текстиль" и "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" договорились о поставке тканей, а "Белорусский металлургический завод" поставит на местный шинный завод металлокорд и бортовую бронзированную проволоку. Кроме того, по данным администрации, Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии договорились о совместных мероприятиях в сфере детского и патриотического туризма.
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волгоградская область, белоруссия, волгоград, роман головченко, андрей бочаров, союзное государство, россия
Волгоградская область, Белоруссия, Волгоград, Роман Головченко, Андрей Бочаров, Союзное государство, Россия
Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Белоруссия подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Мамаев курган" в Волгограде
Мемориальный комплекс Мамаев курган в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мемориальный комплекс "Мамаев курган" в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 мар - РИА Новости. Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона.
Головченко находится в Волгограде с рабочим визитом.
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По информации администрации, во вторник делегация из Белоруссии приняла участие в совете при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На заседании были Головченко и глава российского региона Андрей Бочаров.
«
"По итогам встречи подписано 13 соглашений о сотрудничестве между волгоградскими и белорусскими предприятиями легпрома, химической и нефтехимической отраслей, стройиндустрии, учреждениями образования и сферы туризма", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что, например, волгоградское и белорусское предприятия "Камышинский текстиль" и "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" договорились о поставке тканей, а "Белорусский металлургический завод" поставит на местный шинный завод металлокорд и бортовую бронзированную проволоку.
Кроме того, по данным администрации, Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии договорились о совместных мероприятиях в сфере детского и патриотического туризма.
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Волгоградская областьБелоруссияВолгоградРоман ГоловченкоАндрей БочаровСоюзное государствоРоссия
 
 
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