Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве
Белоруссия подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Мамаев курган" в Волгограде
Мемориальный комплекс "Мамаев курган" в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 мар - РИА Новости. Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона.
Головченко находится в Волгограде с рабочим визитом.
По информации администрации, во вторник делегация из Белоруссии приняла участие в совете при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На заседании были Головченко и глава российского региона Андрей Бочаров.
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"По итогам встречи подписано 13 соглашений о сотрудничестве между волгоградскими и белорусскими предприятиями легпрома, химической и нефтехимической отраслей, стройиндустрии, учреждениями образования и сферы туризма", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что, например, волгоградское и белорусское предприятия "Камышинский текстиль" и "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" договорились о поставке тканей, а "Белорусский металлургический завод" поставит на местный шинный завод металлокорд и бортовую бронзированную проволоку.
Кроме того, по данным администрации, Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии договорились о совместных мероприятиях в сфере детского и патриотического туризма.