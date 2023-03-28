https://ria.ru/20230328/sotrudnichestvo-1861264802.html

Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 28.03.2023

Белоруссия и Волгоградская область подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:05

2023-03-28T15:05

2023-03-28T15:05

волгоградская область

белоруссия

волгоград

роман головченко

андрей бочаров

союзное государство

россия

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ВОЛГОГРАД, 28 мар - РИА Новости. Белорусская делегация во главе с премьером республики Романом Головченко подписала 13 соглашений о сотрудничестве с предприятиями Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона. Головченко находится в Волгограде с рабочим визитом. По информации администрации, во вторник делегация из Белоруссии приняла участие в совете при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На заседании были Головченко и глава российского региона Андрей Бочаров. Отмечается, что, например, волгоградское и белорусское предприятия "Камышинский текстиль" и "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" договорились о поставке тканей, а "Белорусский металлургический завод" поставит на местный шинный завод металлокорд и бортовую бронзированную проволоку. Кроме того, по данным администрации, Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии договорились о совместных мероприятиях в сфере детского и патриотического туризма.

https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html

https://ria.ru/20230328/neft-1861155372.html

волгоградская область

белоруссия

волгоград

россия

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волгоградская область, белоруссия, волгоград, роман головченко, андрей бочаров, союзное государство, россия