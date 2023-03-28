https://ria.ru/20230328/sotrudnichestvo-1861150563.html
В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно
В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно - РИА Новости, 28.03.2023
В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно
МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:38
2023-03-28T10:38
2023-03-28T10:55
россия
белоруссия
мид белоруссии
нато
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - говорится в комментарии пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, отмечается там, "это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав". "В НАТО давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких "миссий", проводятся соответствующие учения", - подчеркивается в комментарии.В пресс-службе заметили, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения."В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза. Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия", - подчеркивается в комментарии.Отмечается, что односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. "Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", - говорится в комментарии."Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере. К этому мы призывали и продолжаем призывать всех наших партнеров", - добавили в пресс-службе.В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
https://ria.ru/20230328/khranenie-1861109178.html
https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html
https://ria.ru/20230327/trenirovka-1861051233.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, мид белоруссии, нато, владимир путин, безопасность
Россия, Белоруссия, МИД Белоруссии, НАТО, Владимир Путин, Безопасность
В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно
МИД Белоруссии: военное сотрудничество с Россией не противоречит международному праву
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - говорится в комментарии пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости.
"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии
Кроме того, отмечается там, "это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав".
"В НАТО
давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких "миссий", проводятся соответствующие учения", - подчеркивается в комментарии.
В пресс-службе заметили, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США
, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.
"В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании
и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза. Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия", - подчеркивается в комментарии.
МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии
Отмечается, что односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. "Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", - говорится в комментарии.
"Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере. К этому мы призывали и продолжаем призывать всех наших партнеров", - добавили в пресс-службе.
В субботу президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва
и Минск
договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования