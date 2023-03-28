https://ria.ru/20230328/sotrudnichestvo-1861150563.html

В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно

В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно - РИА Новости, 28.03.2023

В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно

МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:38

2023-03-28T10:38

2023-03-28T10:55

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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - говорится в комментарии пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, отмечается там, "это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав". "В НАТО давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких "миссий", проводятся соответствующие учения", - подчеркивается в комментарии.В пресс-службе заметили, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения."В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза. Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия", - подчеркивается в комментарии.Отмечается, что односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. "Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", - говорится в комментарии."Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере. К этому мы призывали и продолжаем призывать всех наших партнеров", - добавили в пресс-службе.В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.

https://ria.ru/20230328/khranenie-1861109178.html

https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

https://ria.ru/20230327/trenirovka-1861051233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, мид белоруссии, нато, владимир путин, безопасность