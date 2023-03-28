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"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 28.03.2023 (обновлено: 09:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/solntsepek-1861110465.html
"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении
"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2023
"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении
В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:06
2023-03-28T09:36
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
киев
тос-1а "солнцепек"
ми-8 амтш
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации. Работа "Солнцепека" при поддержке БМ-21 "Град" позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника на Авдеевском направлении. Авдеевка — населенный пункт в ДНР, находящийся под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают Донецк. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. По сообщениям Минобороны, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 14 беспилотников и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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авдеевка
донецкая народная республика
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Работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на Авдеевском направлении
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, киев, тос-1а "солнцепек", ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Киев, ТОС-1А "Солнцепек", Ми-8 АМТШ
"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Огнеметная система "Солнцепек" поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации.
Работа "Солнцепека" при поддержке БМ-21 "Град" позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника на Авдеевском направлении.
Авдеевка — населенный пункт в ДНР, находящийся под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают Донецк. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении.
По сообщениям Минобороны, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 14 беспилотников и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаКиевТОС-1А "Солнцепек"Ми-8 АМТШ
 
 
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