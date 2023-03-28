https://ria.ru/20230328/solntsepek-1861110465.html

"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2023

"Солнцепек" поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T06:06

2023-03-28T06:06

2023-03-28T09:36

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

киев

тос-1а "солнцепек"

ми-8 амтш

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации. Работа "Солнцепека" при поддержке БМ-21 "Град" позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника на Авдеевском направлении. Авдеевка — населенный пункт в ДНР, находящийся под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают Донецк. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. По сообщениям Минобороны, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 14 беспилотников и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20230328/rls-1861108127.html

авдеевка

донецкая народная республика

киев

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Работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на Авдеевском направлении Работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на Авдеевском направлении 2023-03-28T06:06 true PT0M56S

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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, киев, тос-1а "солнцепек", ми-8 амтш