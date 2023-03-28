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Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 28.03.2023 (обновлено: 18:21 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/snaryad-1861253298.html
Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ
Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ
Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:35
2023-03-28T18:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
украина
киев
алексей леонков
панцирь-с1
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB.Этот боеприпас — совместная разработка Boeing и шведской компании Saab, которые добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску из наземных систем. Saab утверждает, что дальность высокоточного снаряда превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).Впервые Вашингтон анонсировал поставки Украине этих бомб в январе.Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть реактивные системы залпового огня HIMARS дальше от линии фронта, где они уязвимы для российской армии.Говоря о преимуществах этих бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.Российские Вооруженные силы пока не сталкивались с таким боеприпасом на поле боя, но возможность борьбы с подобными объектами заложена в системы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1", заключил Леонков.Российские власти неоднократно заявляли, что поставки Украине иностранного вооружения только затягивают конфликт.
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россия, безопасность, в мире, украина, киев, алексей леонков, панцирь-с1
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Украина, Киев, Алексей Леонков, Панцирь-С1
Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ

Минобороны впервые сообщило о сбитом ПВО управляемом снаряде GLSDB в зоне спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB.
«

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", — говорится в документе.

Этот боеприпас — совместная разработка Boeing и шведской компании Saab, которые добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску из наземных систем. Saab утверждает, что дальность высокоточного снаряда превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
Впервые Вашингтон анонсировал поставки Украине этих бомб в январе.
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть реактивные системы залпового огня HIMARS дальше от линии фронта, где они уязвимы для российской армии.
Говоря о преимуществах этих бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
Российские Вооруженные силы пока не сталкивались с таким боеприпасом на поле боя, но возможность борьбы с подобными объектами заложена в системы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1", заключил Леонков.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки Украине иностранного вооружения только затягивают конфликт.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреУкраинаКиевАлексей ЛеонковПанцирь-С1
 
 
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