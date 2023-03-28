https://ria.ru/20230328/snaryad-1861253298.html

Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ

Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023

Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ

Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:35

2023-03-28T14:35

2023-03-28T18:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

украина

киев

алексей леонков

панцирь-с1

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB.Этот боеприпас — совместная разработка Boeing и шведской компании Saab, которые добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску из наземных систем. Saab утверждает, что дальность высокоточного снаряда превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).Впервые Вашингтон анонсировал поставки Украине этих бомб в январе.Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть реактивные системы залпового огня HIMARS дальше от линии фронта, где они уязвимы для российской армии.Говоря о преимуществах этих бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.Российские Вооруженные силы пока не сталкивались с таким боеприпасом на поле боя, но возможность борьбы с подобными объектами заложена в системы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1", заключил Леонков.Российские власти неоднократно заявляли, что поставки Украине иностранного вооружения только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html

россия

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киев

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россия, безопасность, в мире, украина, киев, алексей леонков, панцирь-с1