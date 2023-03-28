Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ
Минобороны впервые сообщило о сбитом ПВО управляемом снаряде GLSDB в зоне спецоперации
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило о сбитом американском управляемом снаряде GLSDB.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", — говорится в документе.
Этот боеприпас — совместная разработка Boeing и шведской компании Saab, которые добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску из наземных систем. Saab утверждает, что дальность высокоточного снаряда превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
Впервые Вашингтон анонсировал поставки Украине этих бомб в январе.
Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть реактивные системы залпового огня HIMARS дальше от линии фронта, где они уязвимы для российской армии.
Говоря о преимуществах этих бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
Российские Вооруженные силы пока не сталкивались с таким боеприпасом на поле боя, но возможность борьбы с подобными объектами заложена в системы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1", заключил Леонков.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки Украине иностранного вооружения только затягивают конфликт.