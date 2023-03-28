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В Польше задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.03.2023
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17:04 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/shpionazh-1861309961.html
В Польше задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России
В Польше задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.03.2023
В Польше задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что в республике задержаны три человека, якобы подозреваемые в сотрудничестве с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:04
2023-03-28T17:04
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что в республике задержаны три человека, якобы подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". По словам Жарина, в последние дни в рамках этого дела задержаны еще три человека. "Агентство внутренней безопасности выявило больше людей, которые действовали в рамках ранее созданной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе", - сказал он. По словам пресс-секретаря, все они в данный момент находятся под стражей, после соответствующих решений суда.
https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
В Польше задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России

В Польше заявили о задержании трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейская машина у здания посольства России в Варшаве
Полицейская машина у здания посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейская машина у здания посольства России в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что в республике задержаны три человека, якобы подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест".
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СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
23 марта, 15:25
По словам Жарина, в последние дни в рамках этого дела задержаны еще три человека. "Агентство внутренней безопасности выявило больше людей, которые действовали в рамках ранее созданной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, все они в данный момент находятся под стражей, после соответствующих решений суда.
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