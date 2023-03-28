https://ria.ru/20230328/shkola-1861295672.html

Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье

Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023

Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье

Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:25

2023-03-28T16:25

2023-03-28T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861292822_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_a7102e0888d3a613134fd7a94e6cb176.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.В нем добавляется, что проект школы предполагает актовый зал на 650 мест, а также скалодром для занятий на улице. Перед главным входом запроектирована площадка для проведения школьных мероприятий и амфитеатр для представлений.Застройщиком проекта выступает ГК "Самолет". Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2024 года, добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230213/shkola-1851693936.html

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), городской округ домодедово