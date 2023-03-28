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Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:25 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/shkola-1861295672.html
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье
Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.В нем добавляется, что проект школы предполагает актовый зал на 650 мест, а также скалодром для занятий на улице. Перед главным входом запроектирована площадка для проведения школьных мероприятий и амфитеатр для представлений.Застройщиком проекта выступает ГК "Самолет". Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2024 года, добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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московская область (подмосковье), городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городской округ Домодедово

Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области / Проект школы на 1650 мест в районе села Ям городского округа Домодедово
Проект школы на 1650 мест в районе села Ям городского округа Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области /
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
«
"В трехэтажном здании площадью 20,9 тысячи квадратных метров, помимо универсальных классов, предусмотрены специальные кабинеты для занятий изо, музыкой, иностранными языками, информатикой и естественными науками", - говорится в сообщении.
В нем добавляется, что проект школы предполагает актовый зал на 650 мест, а также скалодром для занятий на улице. Перед главным входом запроектирована площадка для проведения школьных мероприятий и амфитеатр для представлений.
Застройщиком проекта выступает ГК "Самолет". Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2024 года, добавляется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городской округ Домодедово
 
 
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