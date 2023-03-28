https://ria.ru/20230328/shkola-1861295672.html
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Школу с амфитеатром и скалодромом построят в Подмосковье
Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Школу на 1650 мест с амфитеатром и скалодромом построят в районе села Ям городского округа Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.В нем добавляется, что проект школы предполагает актовый зал на 650 мест, а также скалодром для занятий на улице. Перед главным входом запроектирована площадка для проведения школьных мероприятий и амфитеатр для представлений.Застройщиком проекта выступает ГК "Самолет". Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2024 года, добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230213/shkola-1851693936.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городской округ Домодедово