https://ria.ru/20230328/sheyk-1860978733.html

"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами

"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами - РИА Новости, 28.03.2023

"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами

Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:01

2023-03-28T03:01

2023-03-28T03:11

шоубиз

ирина шейк

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. На фотографиях знаменитость стоит около деревянной стены и делает селфи в зеркало, позируя в крошечном бикини черного цвета. За несколько часов публикация 37-летней супермодели набрала около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном — положительных.Ирина Шейк – российская супермодель, покорившая Европу и США в нулевые. В период с 2007 по 2009 год она была лицом известного бренда нижнего белья. Она также неоднократно снималась для известных глянцевых журналов и участвовала во многих модных показах в рамках World Fashion Week.

https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина шейк, знаменитости, шоу-бизнес