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"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами - РИА Новости, 28.03.2023
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Шоубиз
 
03:01 28.03.2023 (обновлено: 03:11 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/sheyk-1860978733.html
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами - РИА Новости, 28.03.2023
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами
Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:01
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шоубиз
ирина шейк
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. На фотографиях знаменитость стоит около деревянной стены и делает селфи в зеркало, позируя в крошечном бикини черного цвета. За несколько часов публикация 37-летней супермодели набрала около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном — положительных.Ирина Шейк – российская супермодель, покорившая Европу и США в нулевые. В период с 2007 по 2009 год она была лицом известного бренда нижнего белья. Она также неоднократно снималась для известных глянцевых журналов и участвовала во многих модных показах в рамках World Fashion Week.
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ирина шейк, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ирина Шейк, Знаменитости, Шоу-бизнес
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами

Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами в купальнике

© AP Photo / Invision//Evan AgostiniМодель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Invision//Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети.
На фотографиях знаменитость стоит около деревянной стены и делает селфи в зеркало, позируя в крошечном бикини черного цвета.
© Фото из социальной сети Ирины ШейкИрина Шейк
Ирина Шейк
© Фото из социальной сети Ирины Шейк
Ирина Шейк
«

"Третье воскресенье", – подписала публикацию Шейк.

За несколько часов публикация 37-летней супермодели набрала около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном — положительных.
«
"На это можно смотреть вечно!", "Шикарная!", "Самая горячая на Земле!", "У Ирины нет возраста!", – написали поклонники знаменитости.
Ирина Шейк – российская супермодель, покорившая Европу и США в нулевые. В период с 2007 по 2009 год она была лицом известного бренда нижнего белья. Она также неоднократно снималась для известных глянцевых журналов и участвовала во многих модных показах в рамках World Fashion Week.
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ШоубизИрина ШейкЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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