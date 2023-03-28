https://ria.ru/20230328/sheyk-1860978733.html
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами - РИА Новости, 28.03.2023
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами
Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:01
2023-03-28T03:01
2023-03-28T03:11
шоубиз
ирина шейк
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети. На фотографиях знаменитость стоит около деревянной стены и делает селфи в зеркало, позируя в крошечном бикини черного цвета. За несколько часов публикация 37-летней супермодели набрала около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном — положительных.Ирина Шейк – российская супермодель, покорившая Европу и США в нулевые. В период с 2007 по 2009 год она была лицом известного бренда нижнего белья. Она также неоднократно снималась для известных глянцевых журналов и участвовала во многих модных показах в рамках World Fashion Week.
https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина шейк, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ирина Шейк, Знаменитости, Шоу-бизнес
"Можно смотреть вечно": Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами
Ирина Шейк удивила Сеть безупречными формами в купальнике
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк восхитила подписчиков спортивной формой, разместив несколько пикантных снимков в своей соцсети.
На фотографиях знаменитость стоит около деревянной стены и делает селфи в зеркало, позируя в крошечном бикини черного цвета.
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"Третье воскресенье", – подписала публикацию Шейк.
За несколько часов публикация 37-летней супермодели набрала около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном — положительных.
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"На это можно смотреть вечно!", "Шикарная!", "Самая горячая на Земле!", "У Ирины нет возраста!", – написали поклонники знаменитости.
Ирина Шейк – российская супермодель, покорившая Европу и США в нулевые. В период с 2007 по 2009 год она была лицом известного бренда нижнего белья. Она также неоднократно снималась для известных глянцевых журналов и участвовала во многих модных показах в рамках World Fashion Week.
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