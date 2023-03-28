https://ria.ru/20230328/semka-1861213891.html

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах - РИА Новости, 28.03.2023

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах

Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:05

2023-03-28T13:05

2023-03-28T14:26

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.В надзорное ведомство поступают жалобы на сотрудников магазинов, запрещающих снимать товары.Запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.

https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)