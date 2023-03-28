https://ria.ru/20230328/semka-1861213891.html
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах - РИА Новости, 28.03.2023
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:05
2023-03-28T13:05
2023-03-28T14:26
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_0:207:3020:1906_1920x0_80_0_0_e7cd5267db2931fa74eddad4f93880f3.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.В надзорное ведомство поступают жалобы на сотрудников магазинов, запрещающих снимать товары.Запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.
https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_9befa29548982d396330cec802708db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Роспотребнадзор: покупатель имеет право вести съемку на территории торговых точек