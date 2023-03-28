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Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах - РИА Новости, 28.03.2023
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13:05 28.03.2023 (обновлено: 14:26 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/semka-1861213891.html
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах - РИА Новости, 28.03.2023
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:05
2023-03-28T14:26
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.В надзорное ведомство поступают жалобы на сотрудников магазинов, запрещающих снимать товары.Запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах

Роспотребнадзор: покупатель имеет право вести съемку на территории торговых точек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый комплекс "Петровский пассаж" в Москве
Торговый комплекс Петровский пассаж в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Торговый комплекс "Петровский пассаж" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Потребитель имеет право вести съемку на территории торговых точек, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
В надзорное ведомство поступают жалобы на сотрудников магазинов, запрещающих снимать товары.
«

"Согласно постановлению правительства России от 31.12.2020 № 2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру", — говорится в сообщении.

Запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.
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РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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