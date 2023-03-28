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МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики - РИА Новости, 28.03.2023
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19:37 28.03.2023 (обновлено: 20:11 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики - РИА Новости, 28.03.2023
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:37
2023-03-28T20:11
в мире
венгрия
будапешт
евросоюз
россия
петер сийярто
александр новак
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики."Мы поговорили о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", договорились, что подготовительные работы идут и поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", - написал Сийярто в Facebook*.Глава МИД Венгрии также сообщил российскому вице-премьеру, что переговоры, которые венгерская сторона ведет с французской компанией Framatome, направлены на то, чтобы "на новую АЭС была введена западно-европейская система автоматического контроля, несмотря на блокировку немецкого правительства".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
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в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, россия, петер сийярто, александр новак, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Будапешт, Евросоюз, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, АЭС "Пакш"
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики

Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики.
"Мы поговорили о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", договорились, что подготовительные работы идут и поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", - написал Сийярто в Facebook*.
Глава МИД Венгрии также сообщил российскому вице-премьеру, что переговоры, которые венгерская сторона ведет с французской компанией Framatome, направлены на то, чтобы "на новую АЭС была введена западно-европейская система автоматического контроля, несмотря на блокировку немецкого правительства".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияБудапештЕвросоюзРоссияПетер СийяртоАлександр НовакАЭС "Пакш"
 
 
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