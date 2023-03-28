https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики - РИА Новости, 28.03.2023
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:37
2023-03-28T19:37
2023-03-28T20:11
в мире
венгрия
будапешт
евросоюз
россия
петер сийярто
александр новак
аэс "пакш"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики."Мы поговорили о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", договорились, что подготовительные работы идут и поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", - написал Сийярто в Facebook*.Глава МИД Венгрии также сообщил российскому вице-премьеру, что переговоры, которые венгерская сторона ведет с французской компанией Framatome, направлены на то, чтобы "на новую АЭС была введена западно-европейская система автоматического контроля, несмотря на блокировку немецкого правительства".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
венгрия
будапешт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, россия, петер сийярто, александр новак, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Будапешт, Евросоюз, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, АЭС "Пакш"
МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики
Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики