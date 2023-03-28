https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html

МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики

МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики - РИА Новости, 28.03.2023

МИД Венгрии заявил о блокировании санкций ЕС против ядерной энергетики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:37

2023-03-28T19:37

2023-03-28T20:11

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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заверил в телефонном разговоре вице-премьера РФ Александра Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики."Мы поговорили о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", договорились, что подготовительные работы идут и поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", - написал Сийярто в Facebook*.Глава МИД Венгрии также сообщил российскому вице-премьеру, что переговоры, которые венгерская сторона ведет с французской компанией Framatome, направлены на то, чтобы "на новую АЭС была введена западно-европейская система автоматического контроля, несмотря на блокировку немецкого правительства".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, россия, петер сийярто, александр новак, аэс "пакш"