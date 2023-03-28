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Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 28.03.2023
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14:19 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/samokat-1861237839.html
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 28.03.2023
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем
Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:19
2023-03-28T14:19
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. При запуске приложения появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Сделать заказ невозможно. "Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе компании. Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине марта. Тогда пользователи могли наблюдать аналогичное уведомление. Спустя пару часов доступ к сервису был восстановлен.
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общество
Общество
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем

Пользователи сервиса экспресс-доставки "Самокат" столкнулись со сбоем в работе приложения

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки еды "Самокат"
Курьер службы доставки еды Самокат - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Курьер службы доставки еды "Самокат". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости.
При запуске приложения появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Сделать заказ невозможно.
"Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине марта. Тогда пользователи могли наблюдать аналогичное уведомление. Спустя пару часов доступ к сервису был восстановлен.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды
9 марта, 15:12
 
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