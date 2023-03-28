https://ria.ru/20230328/samokat-1861237839.html
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 28.03.2023
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем
Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:19
2023-03-28T14:19
2023-03-28T14:19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765472697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c400c2f2d5b8c843ef3c099baf0bc4c9.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. При запуске приложения появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Сделать заказ невозможно. "Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе компании. Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине марта. Тогда пользователи могли наблюдать аналогичное уведомление. Спустя пару часов доступ к сервису был восстановлен.
https://ria.ru/20230309/yandeks-1856782969.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765472697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76a3433875b6d32b5074c93aa17df211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем
Пользователи сервиса экспресс-доставки "Самокат" столкнулись со сбоем в работе приложения
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости.
При запуске приложения появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Сделать заказ невозможно.
"Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине марта. Тогда пользователи могли наблюдать аналогичное уведомление. Спустя пару часов доступ к сервису был восстановлен.
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды