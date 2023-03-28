https://ria.ru/20230328/samokat-1861237839.html

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем - РИА Новости, 28.03.2023

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем

Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:19

2023-03-28T14:19

2023-03-28T14:19

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. При запуске приложения появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем". Сделать заказ невозможно. "Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе компании. Предыдущий сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине марта. Тогда пользователи могли наблюдать аналогичное уведомление. Спустя пару часов доступ к сервису был восстановлен.

https://ria.ru/20230309/yandeks-1856782969.html

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2023

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