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Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов - РИА Новости, 28.03.2023
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12:48 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/samizdat-1861205332.html
Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов
Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов - РИА Новости, 28.03.2023
Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов
Основателей самиздата "Батенька, да вы трансформер" могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:48
2023-03-28T12:48
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Основателей самиздата "Батенька, да вы трансформер" могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, правоохранители проверяют деятельность издательского дома "Мамихлапинатана", которое управляло изданием "Батенька, да вы трансформер", на предмет уклонения от уплаты налогов и сокрытия средств. Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года. "На счет компании должно было поступить более 2 миллионов рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам. Общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 миллионов рублей", - пояснил источник РИА Новости. "Мамихлапинатана" — издательский дом, основанный журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Выпускал интернет-журнал "Батенька, да вы трансформер", владел новостным порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией "Глаголев FM".
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов

Издательский дом "Мамихлапинатана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Основателей самиздата "Батенька, да вы трансформер" могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, правоохранители проверяют деятельность издательского дома "Мамихлапинатана", которое управляло изданием "Батенька, да вы трансформер", на предмет уклонения от уплаты налогов и сокрытия средств. Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года.
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"На счет компании должно было поступить более 2 миллионов рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам. Общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 миллионов рублей", - пояснил источник РИА Новости.
"Мамихлапинатана" — издательский дом, основанный журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Выпускал интернет-журнал "Батенька, да вы трансформер", владел новостным порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией "Глаголев FM".
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