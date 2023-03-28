https://ria.ru/20230328/samizdat-1861205332.html

Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов

Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов - РИА Новости, 28.03.2023

Владельцев "Батенька, да вы трансформер" заподозрили в уклонении от налогов

Основателей самиздата "Батенька, да вы трансформер" могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:48

2023-03-28T12:48

2023-03-28T12:48

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834140167_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_a55717eb01e69af8fa7fac89716a7171.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Основателей самиздата "Батенька, да вы трансформер" могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, правоохранители проверяют деятельность издательского дома "Мамихлапинатана", которое управляло изданием "Батенька, да вы трансформер", на предмет уклонения от уплаты налогов и сокрытия средств. Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года. "На счет компании должно было поступить более 2 миллионов рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам. Общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 миллионов рублей", - пояснил источник РИА Новости. "Мамихлапинатана" — издательский дом, основанный журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Выпускал интернет-журнал "Батенька, да вы трансформер", владел новостным порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией "Глаголев FM".

https://ria.ru/20230321/nalog-1859337345.html

https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)