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Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес - РИА Новости, 28.03.2023
Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, сейчас экс-президент Грузии весит 58 килограммов, заявила его мать Гиули Аласания. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:21
2023-03-28T15:21
2023-03-28T15:21
в мире
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михаил саакашвили
гиули аласания
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, сейчас экс-президент Грузии весит 58 килограммов, заявила его мать Гиули Аласания. "Саакашвили уже весит 58 килограммов. Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объем калорий. Динамика потери веса сохраняется",- заявила Аласания журналистам. В конце февраля врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то начнутся необратимые процессы, он будет прикован к постели. На тот момент Саакашвили весил 64 килограмма. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html
https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Гиули Аласания, Ираклий Гарибашвили
Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
Мать экс-президента Грузии Саакашвили сообщила, что ее сын теряет вес из-за отравления