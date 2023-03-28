https://ria.ru/20230328/saakashvili-1861271259.html

Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес

Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес - РИА Новости, 28.03.2023

Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, сейчас экс-президент Грузии весит 58 килограммов, заявила его мать Гиули Аласания. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:21

2023-03-28T15:21

2023-03-28T15:21

в мире

грузия

михаил саакашвили

гиули аласания

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, сейчас экс-президент Грузии весит 58 килограммов, заявила его мать Гиули Аласания. "Саакашвили уже весит 58 килограммов. Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объем калорий. Динамика потери веса сохраняется",- заявила Аласания журналистам. В конце февраля врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то начнутся необратимые процессы, он будет прикован к постели. На тот момент Саакашвили весил 64 килограмма. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html

https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания, ираклий гарибашвили