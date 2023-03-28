https://ria.ru/20230328/rossiya-1861183634.html

Россия вошла в четверку композитных лидеров в мире

Россия вошла в четверку композитных лидеров в мире - РИА Новости, 28.03.2023

Россия вошла в четверку композитных лидеров в мире

Россия вошла в четверку композитных лидеров наряду с США, Японией и Западной Европой и полностью обеспечивает потребности своей промышленности, заявил во... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:10

2023-03-28T12:10

2023-03-28T14:08

экономика

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

наука

наука

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия вошла в четверку композитных лидеров наряду с США, Японией и Западной Европой и полностью обеспечивает потребности своей промышленности, заявил во вторник журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Он напомнил, что еще в 1970-х годах СССР входил в тройку "композитных" стран, но тогда они имели нишевое применение."В нашей стратегии прописана задача еще в 5 компетенций войти на таком же уровне. Войти в топ производителей уже глобального, планетарного уровня. Без сомнения, список этих компетенций возглавляют композиты. Именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029-2030 году", - добавил он.По сравнению с обычными конструкционными материалами (алюминием, сталью и другими) композиты на основе углеродных волокон обладают уникально высокими прочностью, сопротивлением усталости, химической и коррозионной стойкостью. Композиционные материалы применяются в авиакосмической и атомной отраслях, в автомобилестроении, электроэнергетике, строительстве, судостроении, мостостроении, трубопроводном транспорте, товарах народного потребления."Росатом"- лидер в производстве углеродного волокна в России и единственная компания в стране, образовавшая полную цепочку производства композитов на его основе - от сырья до готовых изделий.

https://ria.ru/20221206/tpu-1836430371.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука