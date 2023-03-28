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Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США - РИА Новости, 28.03.2023
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США
Российские военные уничтожили под Авдеевкой две контрбатарейные РЛС американского производства и украинский миномет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:04
2023-03-28T05:04
2023-03-28T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Авдеевкой две контрбатарейные РЛС американского производства и украинский миномет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма. "На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномет с расчетом ВСУ", — сказал он.Кроме того, добавил собеседник агентства, на Донецком направлении российские военные ликвидировали группу бойцов ВСУ, в которой было около десяти человек, и две единицы ствольной артиллерии.Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Сейчас в Авдеевке идут ожесточенные бои, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация для ВСУ там близка к критической.
https://ria.ru/20230328/letchik-1861106310.html
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безопасность, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США
Группировка "Юг" на Авдеевском направлении уничтожила две контрбатарейные РЛС из США
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Авдеевкой две контрбатарейные РЛС американского производства и украинский миномет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.
"На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномет с расчетом ВСУ
", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, на Донецком направлении российские военные ликвидировали группу бойцов ВСУ, в которой было около десяти человек, и две единицы ствольной артиллерии.
Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Сейчас в Авдеевке идут ожесточенные бои, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация для ВСУ там близка к критической.
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