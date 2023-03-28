https://ria.ru/20230328/rls-1861108127.html

Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США

Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США - РИА Новости, 28.03.2023

Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США

Российские военные уничтожили под Авдеевкой две контрбатарейные РЛС американского производства и украинский миномет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:04

2023-03-28T05:04

2023-03-28T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Авдеевкой две контрбатарейные РЛС американского производства и украинский миномет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма. "На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчетом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномет с расчетом ВСУ", — сказал он.Кроме того, добавил собеседник агентства, на Донецком направлении российские военные ликвидировали группу бойцов ВСУ, в которой было около десяти человек, и две единицы ствольной артиллерии.Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Сейчас в Авдеевке идут ожесточенные бои, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация для ВСУ там близка к критической.

https://ria.ru/20230328/letchik-1861106310.html

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безопасность, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины