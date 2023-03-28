https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861276463.html
Китайцы уличили США в трусости после голосования по российской резолюции
Китайцы уличили США в трусости после голосования по российской резолюции - РИА Новости, 28.03.2023
Китайцы уличили США в трусости после голосования по российской резолюции
Читатели китайского издания "Гуанча" обвинили США в трусости, после того как Вашингтон воздержался при голосовании по российской резолюции по подрыву "Северных... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:38
2023-03-28T15:38
2023-03-28T16:20
в мире
сша
россия
китай
оон
авария на "северных потоках"
северный поток
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" обвинили США в трусости, после того как Вашингтон воздержался при голосовании по российской резолюции по подрыву "Северных потоков"."Эта ситуация с голосованием показывает, что большинство стран все еще боятся Соединенных Штатов", — написал один из комментаторов."Да мы все и так знаем, кто это сделал, зачем нужно расследование?" — задался вопросом второй."США воздержались? Ха-ха-ха! Сразу понятно, что это они виноваты. Даже нашли себе 11 маленьких приспешников", — сыронизировал третий."Правда оказалась в руках меньшинства", — добавил еще один читатель. "ООН неэффективна и совсем не беспристрастна", — подытожили пользователи. Накануне Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования теракта на трубопроводах. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, еще 12 стран воздержались. В итоге резолюции не хватило девяти необходимых для ратификации голосов.
https://ria.ru/20230328/terakty-1861206613.html
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
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в мире, сша, россия, китай, оон, авария на "северных потоках", северный поток
В мире, США, Россия, Китай, ООН, Авария на "Северных потоках", Северный поток
Китайцы уличили США в трусости после голосования по российской резолюции
Читатели "Гуанча" обвинили США в трусости за позицию по резолюции по "Северным потокам"