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В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
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12:37 28.03.2023 (обновлено: 13:13 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861201825.html
В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"
В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"
Кремль сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:37
2023-03-28T13:13
в мире
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кремль сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и исполнителей теракта на газопроводах, а также в объективном расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно же, с сожалением, с сожалением, мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта, мы считаем это чрезвычайно важным", - сказал Песков журналистам.Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861083310.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"

Песков: Кремль с сожалением воспринял отказ СБ ООН от резолюции по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кремль сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и исполнителей теракта на газопроводах, а также в объективном расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, с сожалением, с сожалением, мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта, мы считаем это чрезвычайно важным", - сказал Песков журналистам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"
Вчера, 01:18
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Китай выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам"
27 марта, 22:42
 
В миреООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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