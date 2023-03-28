https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861201825.html

В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"

В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

В Кремле сожалеют об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам"

Кремль сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:37

2023-03-28T12:37

2023-03-28T13:13

в мире

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кремль сожалеет об отказе Совета Безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и исполнителей теракта на газопроводах, а также в объективном расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно же, с сожалением, с сожалением, мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта, мы считаем это чрезвычайно важным", - сказал Песков журналистам.Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861083310.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках"