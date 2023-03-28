https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html

Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году

Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023

Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт в 1151 многоквартирном доме. Такой... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:46

2023-03-28T18:46

2023-03-28T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт в 1151 многоквартирном доме. Такой информацией поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360".Проект распространяется на все МКД, за исключением тех, которые находятся в аварийном состоянии или подлежат сносу. Также программа не распространяется на дома, износ которых превышает 70%, новостройки, не введенные в эксплуатацию, и дома, которые включают в себя менее пяти квартир.Он отметил, что данная программа – самая масштабная программа капремонта на территории России.Посмотреть адреса, где планируют провести ремонт в период с 2023 по 2025 год, можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)