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Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
18:46 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html
Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году
Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт в 1151 многоквартирном доме. Такой... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:46
2023-03-28T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт в 1151 многоквартирном доме. Такой информацией поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360".Проект распространяется на все МКД, за исключением тех, которые находятся в аварийном состоянии или подлежат сносу. Также программа не распространяется на дома, износ которых превышает 70%, новостройки, не введенные в эксплуатацию, и дома, которые включают в себя менее пяти квартир.Он отметил, что данная программа – самая масштабная программа капремонта на территории России.Посмотреть адреса, где планируют провести ремонт в период с 2023 по 2025 год, можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Капитальный ремонт проведут в 1151 многоквартирном доме МО в 2023 году

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт в 1151 многоквартирном доме. Такой информацией поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360".
Проект распространяется на все МКД, за исключением тех, которые находятся в аварийном состоянии или подлежат сносу. Также программа не распространяется на дома, износ которых превышает 70%, новостройки, не введенные в эксплуатацию, и дома, которые включают в себя менее пяти квартир.
«
"Жилищный фонд Московской области – это более 56 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет, до 2049 года", – рассказал Велиховский.
Он отметил, что данная программа – самая масштабная программа капремонта на территории России.
Посмотреть адреса, где планируют провести ремонт в период с 2023 по 2025 год, можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья
 
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