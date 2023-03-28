https://ria.ru/20230328/rebenok-1861163923.html

В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар

В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар - РИА Новости, 28.03.2023

В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар

В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:19

2023-03-28T11:19

2023-03-28T11:19

происшествия

выборг

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти. Накануне 27 марта в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил 9-летнюю застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, ей оказывают медпомощь. Девочка сообщила, что вместе с ней находился мальчик 2013 г.р.. Были организованы его поиски. Добавляется, что по результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка.

https://ria.ru/20230315/telo-1857978114.html

выборг

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)