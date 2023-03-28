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В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар - РИА Новости, 28.03.2023
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11:19 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/rebenok-1861163923.html
В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар
В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар - РИА Новости, 28.03.2023
В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар
В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:19
2023-03-28T11:19
происшествия
выборг
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти. Накануне 27 марта в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил 9-летнюю застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, ей оказывают медпомощь. Девочка сообщила, что вместе с ней находился мальчик 2013 г.р.. Были организованы его поиски. Добавляется, что по результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка.
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выборг
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происшествия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар

СК: в Выборге нашли тело девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Автомобиль СК России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
Накануне 27 марта в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил 9-летнюю застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, ей оказывают медпомощь. Девочка сообщила, что вместе с ней находился мальчик 2013 г.р.. Были организованы его поиски.
«
"В ходе поисково-спасательных мероприятий тело мальчика было обнаружено. Следственными органами СК России по Ленинградской области для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщает СУСК.
Добавляется, что по результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка.
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ПроисшествияВыборгЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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