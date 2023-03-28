В Ленинградской области нашли тело мальчика, упавшего в пожарный резервуар
СК: в Выборге нашли тело девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииАвтомобиль СК России
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Автомобиль СК России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. В результате поисков девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, было обнаружено его тело, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
Накануне 27 марта в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил 9-летнюю застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, ей оказывают медпомощь. Девочка сообщила, что вместе с ней находился мальчик 2013 г.р.. Были организованы его поиски.
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"В ходе поисково-спасательных мероприятий тело мальчика было обнаружено. Следственными органами СК России по Ленинградской области для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщает СУСК.
Добавляется, что по результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка.