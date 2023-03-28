https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
На раздел Украины претендует худший из союзников России
На раздел Украины претендует худший из союзников России - РИА Новости, 28.03.2023
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Из всех государств, созданных русским железом и русской кровью, наиболее русофобским является государство румынское. И все же там, за Карпатами и желтыми полями РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:00
2023-03-28T08:00
2023-03-28T15:04
россия
украина
бухарест
индира ганди
антанта
евросоюз
аналитика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861131631_537:321:2807:1598_1920x0_80_0_0_bba5c393bc040cf88a45c71f934fabc9.jpg
Из всех государств, созданных русским железом и русской кровью, наиболее русофобским является государство румынское. И все же там, за Карпатами и желтыми полями сурепки, средь монструозных строений эпохи Чаушеску и чадящих кабаков центрального Бухареста, выискался нам вроде как союзник и даже целый сенатор — Диана Шошоакэ.Украину она называет террористическим государством, Зеленского — новым Гитлером, о России отзывается уважительно и сулит нам такую помощь, какой еще никто не сулил — открытие второго фронта. Внесенный ею законопроект предполагает разрыв договора о дружбе с Украиной, ввод румынских войск и аннексию тех территории, которые когда-то входили в Румынию.Если бы происходящее сейчас происходило в галантном в XIX веке или в сермяжной первой половине XXвека, примерно этим бы дело и кончилось: соседи Украины отрезали бы от нее по куску, киевский режим обрушился бы за недели, Россия изрядно сэкономила бы средств и сил, а после села бы договариваться с западными партнерами о новых правилах игры и разделе сфер влияния в Европе. Ясновельможная Польша подтвердит.Однако в нашем XXI веке внешнюю политику большинства соседей Украины и самой Украины определяет американский Вашингтон. И он определил, что Киеву должна быть оказана всемерная поддержка, а о других сценариях запретил даже думать. Получается, что сенатор Шошоакэ еще и бросила вызов гегемонии США, заявив о праве своей страны на суверенитет и защиту национальных интересов. Не будь она румынкой, можно было бы заподозрить в ней реинкарнацию Индиры Ганди.Но она — румынка. Это многое объясняет.Есть тысяча и одна причина, по которым России не стоит принимать предложение Шошоакэ и вообще — обращать на нее внимание. Первая из них в том, что румынский сенатор — не тот калибр, из которого эффективно стрелять по Вашингтону. Но главная идет как будто от корней, ее шепчут голоса мудрых предков, ее диктует наш национальный инстинкт: "Никогда не верьте румынам. Не бывает хуже союзника, чем румын".Национальный румынский герой антиосманского сопротивления Тудор Владимиреску был разбужен греками, но греками же и казнен — за предательство. Последовавшее за этим решение императорской России ввязаться в румынский вопрос привело к фатальным разногласиям с Западом и Крымской войне, русскими против обыкновения проигранной.Румыны оставались природными (то есть православными) союзниками, но воевали отвратительно и компенсировали эту свою слабость коварством — плели интриги против Петербурга. В интригах тогда изощрялись даже сербы, а болгар это вообще привело к вступлению в Первую мировую на стороне Германии. Более осторожные румыны два года просидели в нейтралитете, нарушить который их заставила Франция — к досаде русского императора, описанной адмиралом Колчаком. Государь румын как будто насквозь видел: они быстро потеряли собственную столицу, из-за чего России пришлось удлинять фронт и спасать нерадивого помощника.После выхода из войны правительства большевиков, румыны поступили аналогичным образом — и тут же ударили погрязшей в гражданской бойне России в спину: оккупировали те самые территории, которые мечтает вернуть сенатор Шошоакэ. Повторное вступление в Антанту за сутки (!) до капитуляции Берлина позволило им сохранить наворованное на 20 лет.После подписания пакта Молотова-Риббентропа Гитлер заставил Бухарест отдать эти земли СССР, чтобы вместе вернуться за ними 22 июня 1941 года. Тогда румыны дошли даже до Сталинграда и, стоит признать, правильно сделали — по принципу худшего союзника из возможных: Красной армии удалось сломить немецкую линию обороны именно там, где стояли румыны. С этого момента гитлеровцы стали называть румынами все иностранные части, обученные столь плохо, что лучше б дома сидели.Потеряв на восточном фронте полмиллиона человек, румыны решили предать уже Гитлера и приняли на своей территории советские войска. Между нами и ими быстро установились прекрасные отношения — и просуществовали до тех пор, пока в 1958 году советские войска не ушли, позволив Бухаресту строить социализм самостоятельно.Без вооруженного попечительства румыны вытворяли то же, что и худшие постсоветские силы на развалинах СССР: упразднили преподавание русского языка, переименовали русские улицы, зачистили госуправление от русофилов. Когда ссора Москвы и Пекина дошла до стрельбы, румыны стали обниматься с гостями из Пекина. Когда Запад ополчился на СССР за подавление Пражской весны, солидаризовались с Западом. Таково было союзничество по Чаушеску, который, впрочем, лишь развил политику предшественника — Георгиу-Дежа.Постсоветская Румыния — сперва просто прозападное, а после откровенно русофобское государство, расковыривающее свои обиды на русских. Мы подло не смирились с ограблением 1918 года и до сих пор не даем восстановить "историческую справедливость" — объединиться с Молдавией. "Не даем" — это значит исполняем функции миротворца в приднестровском конфликте, на который молдавские элиты сваливали свое нежелание расставаться с государственностью.В Бухаресте нас ненавидели, мы этой ненависти не замечали, уделяя гораздо больше внимания полякам, хотя польский гонор на фоне апломба "наследников Древнего Рима" (самоопределение румын) смотрелся бледновато."У нас был союзник, и нам надо было вернуть территорию. Если бы были те условия, вероятно, я сделал бы так же", — заявил румынский президент Траян Бэсэску 22 июня 2011 года. То есть одобрил нападение Румынии на СССР в семидесятилетнюю годовщину оного. Так даже прибалтийские президенты не проговаривались.Сейчас Бэсэску на пенсии и проклят румынскими западниками, сиречь уволен из гестапо за жестокость. В сильно поскучневшей и слегка располневшей от дотаций ЕС Румынии идею ирреденты теперь двигают такие, как Шошоакэ, — с напором хабалки, в сельском выльнике, без минимальной рефлексии. Назло Зеленскому как новому Гитлеру вернуть подарки настоящего Гитлера — до такой борьбы с фашизмом мог додуматься только румын.Если и есть в этой истории внерумынская мораль, она о том, что России нет смысла искать союзников среди восточноевропейских ультраправых. Даже если они каким-то чудом не русофобы, то все равно — отбитые и способны только распугивать союзников слева. Шошоакэ — наглядный пример. Она не героиня антиамериканского сопротивления, а одинокий агрессивный фрик, изгнанный даже из националистических партий. Чересчур румынка даже для румын.Кстати, присоединение к борьбе с украинским фашизмом сенатор тоже запланировала на румынский манер — не раньше 2027 года.Мульцумеск, доамна. Сами справимся.
https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html
https://ria.ru/20230217/konvert-1852723746.html
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html
https://ria.ru/20220614/rumyniya-1795136646.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
россия, украина, бухарест, индира ганди, антанта, евросоюз, аналитика
Россия, Украина, Бухарест, Индира Ганди, Антанта, Евросоюз, Аналитика
Из всех государств, созданных русским железом и русской кровью, наиболее русофобским является государство румынское. И все же там, за Карпатами и желтыми полями сурепки, средь монструозных строений эпохи Чаушеску и чадящих кабаков центрального Бухареста, выискался нам вроде как союзник и даже целый сенатор — Диана Шошоакэ.
Украину она называет террористическим государством, Зеленского — новым Гитлером, о России отзывается уважительно и сулит нам такую помощь, какой еще никто не сулил — открытие второго фронта. Внесенный ею законопроект предполагает разрыв договора о дружбе с Украиной, ввод румынских войск и аннексию тех территории, которые когда-то входили в Румынию
.
Если бы происходящее сейчас происходило в галантном в XIX веке или в сермяжной первой половине XXвека, примерно этим бы дело и кончилось: соседи Украины отрезали бы от нее по куску, киевский режим обрушился бы за недели, Россия изрядно сэкономила бы средств и сил, а после села бы договариваться с западными партнерами о новых правилах игры и разделе сфер влияния в Европе
. Ясновельможная Польша
подтвердит.
Однако в нашем XXI веке внешнюю политику большинства соседей Украины и самой Украины определяет американский Вашингтон
. И он определил, что Киеву
должна быть оказана всемерная поддержка, а о других сценариях запретил даже думать. Получается, что сенатор Шошоакэ еще и бросила вызов гегемонии США
, заявив о праве своей страны на суверенитет и защиту национальных интересов. Не будь она румынкой, можно было бы заподозрить в ней реинкарнацию Индиры Ганди
.
Но она — румынка. Это многое объясняет.
Есть тысяча и одна причина, по которым России не стоит принимать предложение Шошоакэ и вообще — обращать на нее внимание. Первая из них в том, что румынский сенатор — не тот калибр, из которого эффективно стрелять по Вашингтону. Но главная идет как будто от корней, ее шепчут голоса мудрых предков, ее диктует наш национальный инстинкт: "Никогда не верьте румынам. Не бывает хуже союзника, чем румын".
Сенатор из Румынии представила проект аннексии части территории Украины
Национальный румынский герой антиосманского сопротивления Тудор Владимиреску был разбужен греками, но греками же и казнен — за предательство. Последовавшее за этим решение императорской России ввязаться в румынский вопрос привело к фатальным разногласиям с Западом и Крымской войне, русскими против обыкновения проигранной.
Румыны оставались природными (то есть православными) союзниками, но воевали отвратительно и компенсировали эту свою слабость коварством — плели интриги против Петербурга
. В интригах тогда изощрялись даже сербы, а болгар это вообще привело к вступлению в Первую мировую на стороне Германии
. Более осторожные румыны два года просидели в нейтралитете, нарушить который их заставила Франция
— к досаде русского императора, описанной адмиралом Колчаком. Государь румын как будто насквозь видел: они быстро потеряли собственную столицу, из-за чего России пришлось удлинять фронт и спасать нерадивого помощника.
После выхода из войны правительства большевиков, румыны поступили аналогичным образом — и тут же ударили погрязшей в гражданской бойне России в спину: оккупировали те самые территории, которые мечтает вернуть сенатор Шошоакэ. Повторное вступление в Антанту
за сутки (!) до капитуляции Берлина
позволило им сохранить наворованное на 20 лет.
После подписания пакта Молотова-Риббентропа Гитлер заставил Бухарест отдать эти земли СССР
, чтобы вместе вернуться за ними 22 июня 1941 года. Тогда румыны дошли даже до Сталинграда
и, стоит признать, правильно сделали — по принципу худшего союзника из возможных: Красной армии удалось сломить немецкую линию обороны именно там, где стояли румыны. С этого момента гитлеровцы стали называть румынами все иностранные части, обученные столь плохо, что лучше б дома сидели.
Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт
Потеряв на восточном фронте полмиллиона человек, румыны решили предать уже Гитлера и приняли на своей территории советские войска. Между нами и ими быстро установились прекрасные отношения — и просуществовали до тех пор, пока в 1958 году советские войска не ушли, позволив Бухаресту строить социализм самостоятельно.
Без вооруженного попечительства румыны вытворяли то же, что и худшие постсоветские силы на развалинах СССР: упразднили преподавание русского языка, переименовали русские улицы, зачистили госуправление от русофилов. Когда ссора Москвы
и Пекина
дошла до стрельбы, румыны стали обниматься с гостями из Пекина. Когда Запад ополчился на СССР за подавление Пражской весны, солидаризовались с Западом. Таково было союзничество по Чаушеску, который, впрочем, лишь развил политику предшественника — Георгиу-Дежа.
Постсоветская Румыния — сперва просто прозападное, а после откровенно русофобское государство, расковыривающее свои обиды на русских. Мы подло не смирились с ограблением 1918 года и до сих пор не даем восстановить "историческую справедливость" — объединиться с Молдавией
. "Не даем" — это значит исполняем функции миротворца в приднестровском конфликте, на который молдавские элиты сваливали свое нежелание расставаться с государственностью.
В Бухаресте нас ненавидели, мы этой ненависти не замечали, уделяя гораздо больше внимания полякам, хотя польский гонор на фоне апломба "наследников Древнего Рима" (самоопределение румын) смотрелся бледновато.
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
"У нас был союзник, и нам надо было вернуть территорию. Если бы были те условия, вероятно, я сделал бы так же", — заявил румынский президент Траян Бэсэску 22 июня 2011 года. То есть одобрил нападение Румынии на СССР в семидесятилетнюю годовщину оного. Так даже прибалтийские президенты не проговаривались.
Сейчас Бэсэску на пенсии и проклят румынскими западниками, сиречь уволен из гестапо за жестокость. В сильно поскучневшей и слегка располневшей от дотаций ЕС
Румынии идею ирреденты теперь двигают такие, как Шошоакэ, — с напором хабалки, в сельском выльнике, без минимальной рефлексии. Назло Зеленскому как новому Гитлеру вернуть подарки настоящего Гитлера — до такой борьбы с фашизмом мог додуматься только румын.
Если и есть в этой истории внерумынская мораль, она о том, что России нет смысла искать союзников среди восточноевропейских ультраправых. Даже если они каким-то чудом не русофобы, то все равно — отбитые и способны только распугивать союзников слева. Шошоакэ — наглядный пример. Она не героиня антиамериканского сопротивления, а одинокий агрессивный фрик, изгнанный даже из националистических партий. Чересчур румынка даже для румын.
Кстати, присоединение к борьбе с украинским фашизмом сенатор тоже запланировала на румынский манер — не раньше 2027 года.
Мульцумеск, доамна. Сами справимся.
В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране