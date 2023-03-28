Украинские раскольники создали религиозную организацию в Почаевской лавре
Украинские раскольники объявили о создании религиозной организации в Почаевской лавре
© Depositphotos.com / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра
© Depositphotos.com / borisb17
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили во вторник в ПЦУ.
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"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Как отмечается в сообщении, в качестве священноархимандрита был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.
Тернопольский областной совет ранее заявил, что намерен лишить каноническую Украинскую православную церковь права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды Почаевской лавры УПЦ была зарегистрирована на сайте кабмина Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко обнародовал информацию о том, что власти работают над лишением канонической УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) по подозрению в "антиукраинской деятельности".
Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА Новости, что украинский режим постарается лишить каноническую УПЦ Почаевской Свято-Успенской лавры, а раскольническая Православная церковь Украины конкурирует за право на нее с греко-католиками.