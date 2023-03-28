https://ria.ru/20230328/raskolniki-1861320493.html

Украинские раскольники создали религиозную организацию в Почаевской лавре

Украинские раскольники создали религиозную организацию в Почаевской лавре - РИА Новости, 28.03.2023

Украинские раскольники создали религиозную организацию в Почаевской лавре

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у канонической Украинской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:34

2023-03-28T17:34

2023-03-28T17:34

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

николай балашов

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили во вторник в ПЦУ. Как отмечается в сообщении, в качестве священноархимандрита был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор. Тернопольский областной совет ранее заявил, что намерен лишить каноническую Украинскую православную церковь права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды Почаевской лавры УПЦ была зарегистрирована на сайте кабмина Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко обнародовал информацию о том, что власти работают над лишением канонической УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) по подозрению в "антиукраинской деятельности". Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА Новости, что украинский режим постарается лишить каноническую УПЦ Почаевской Свято-Успенской лавры, а раскольническая Православная церковь Украины конкурирует за право на нее с греко-католиками.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, александр ткаченко (протоиерей), николай балашов, ситуация вокруг упц