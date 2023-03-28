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Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы - РИА Новости, 28.03.2023
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05:25 28.03.2023 (обновлено: 10:43 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/rabota-1861109011.html
Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы
Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы - РИА Новости, 28.03.2023
Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы
Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:25
2023-03-28T10:43
общество
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за этими занятиями около двух часов от трудового процесса, подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру". Россияне признались, что им мешают работать переписки в чатах, онлайн-шопинг, чтение новостей и телеграм-каналов. "Исследовательский центр выяснил, что большинство россиян постоянно отвлекаются от работы на листание новостных лент, переписку в личных чатах, онлайн-шопинг и чтение телеграм-каналов. Респонденты довольно много времени тратят на таймкиллеры в рабочее время: 33 процента признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25 процентов тратят один час, 22 процента — три часа, 11 процентов — менее часа", — выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта. Чаще всего респонденты отвлекаются на (множественный выбор вариантов ответа): пролистывание новостных лент — 44 процента, проверку почты — 42 процента, переписки в личных чатах — 42 процента, чтение телеграм-каналов — 33 процента, телефонные разговоры — 29 процентов, онлайн-шопинг — 21 процент, излишнюю рефлексию над ошибками и неудачами — 19 процентов, сидение в интернете — 13 процентов, курение — 11 процентов, чтение и комментирование постов в соцсетях — десять процентов и мобильные игры — пять процентов. Самая распространенная причина, по которой россиян тянет к таймкиллерам, — желание отвлечься и отдохнуть от работы, его испытывают 40 процентов респондентов. Также многих отвлекают разговорами коллеги (32 процента), 12 процентов признались, что страдают от повышенной тревожности и неусидчивости, и переключение внимания на что-то другое их расслабляет. При этом 36 процентов заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок и бороться со своими привычками они не собираются, 33 процента считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20 процентов говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов. Не видят способов справиться с таймкиллерами семь процентов респондентов, четыре процента считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу.
https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html
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общество, россия
Общество, Россия
Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы

"Зарплата.ру": треть россиян тратят два часа на работе на личные чаты и онлайн-покупки

© iStock.com / pixelfitДевушка в офисе
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© iStock.com / pixelfit
Девушка в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за этими занятиями около двух часов от трудового процесса, подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".
Россияне признались, что им мешают работать переписки в чатах, онлайн-шопинг, чтение новостей и телеграм-каналов.
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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"Исследовательский центр выяснил, что большинство россиян постоянно отвлекаются от работы на листание новостных лент, переписку в личных чатах, онлайн-шопинг и чтение телеграм-каналов. Респонденты довольно много времени тратят на таймкиллеры в рабочее время: 33 процента признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25 процентов тратят один час, 22 процента — три часа, 11 процентов — менее часа", — выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта.
Чаще всего респонденты отвлекаются на (множественный выбор вариантов ответа): пролистывание новостных лент — 44 процента, проверку почты — 42 процента, переписки в личных чатах — 42 процента, чтение телеграм-каналов — 33 процента, телефонные разговоры — 29 процентов, онлайн-шопинг — 21 процент, излишнюю рефлексию над ошибками и неудачами — 19 процентов, сидение в интернете — 13 процентов, курение — 11 процентов, чтение и комментирование постов в соцсетях — десять процентов и мобильные игры — пять процентов.
Самая распространенная причина, по которой россиян тянет к таймкиллерам, — желание отвлечься и отдохнуть от работы, его испытывают 40 процентов респондентов. Также многих отвлекают разговорами коллеги (32 процента), 12 процентов признались, что страдают от повышенной тревожности и неусидчивости, и переключение внимания на что-то другое их расслабляет.
При этом 36 процентов заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок и бороться со своими привычками они не собираются, 33 процента считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20 процентов говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов. Не видят способов справиться с таймкиллерами семь процентов респондентов, четыре процента считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу.
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