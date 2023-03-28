https://ria.ru/20230328/rabochie-1861340479.html
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены - РИА Новости, 28.03.2023
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены
Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
происшествия
тверь
ржд
тверская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
РЯЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. Уточняется, что инцидент случился во вторник в районе улицы Ржевской на строительной площадке, где "произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха (РЖД)". "В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html
тверь
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, ржд, тверская область, россия
Происшествия, Тверь, РЖД, Тверская область, Россия
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены мостоцеха