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В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены - РИА Новости, 28.03.2023
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18:33 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/rabochie-1861340479.html
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены - РИА Новости, 28.03.2023
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены
Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
происшествия
тверь
ржд
тверская область
россия
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РЯЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. Уточняется, что инцидент случился во вторник в районе улицы Ржевской на строительной площадке, где "произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха (РЖД)". "В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
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происшествия, тверь, ржд, тверская область, россия
Происшествия, Тверь, РЖД, Тверская область, Россия
В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены

В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены мостоцеха

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона.
Уточняется, что инцидент случился во вторник в районе улицы Ржевской на строительной площадке, где "произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха (РЖД)".
"В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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