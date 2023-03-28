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В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены

В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены - РИА Новости, 28.03.2023

В Твери четверо рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены

Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

происшествия

тверь

ржд

тверская область

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РЯЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в Твери при обрушении кирпичной стены частично разобранного здания, сообщили журналистам в министерстве транспорта региона. Уточняется, что инцидент случился во вторник в районе улицы Ржевской на строительной площадке, где "произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха (РЖД)". "В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html

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происшествия, тверь, ржд, тверская область, россия