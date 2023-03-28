Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО
Глава Пентагона Остин назвал передачу Киеву БПЛА MQ-9 бессмысленной из-за российской ПВО
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время бюджетных слушаний.
"Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке", — пояснил он.
Именно БПЛА MQ-9 в начале марта упал в Черное море в районе Крыма. Как тогда пояснили в Министерстве обороны России, американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. По данным ведомства, беспилотник рухнул в море из-за собственного резкого маневрирования. При этом в Вашингтоне утверждают, что крушение произошло после столкновения с российским истребителем.
В свою очередь, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с мнением коллеги.
"Он там не жилец. <...> Его собьют российские системы ПВО", — подчеркнул он, добавив, что MQ-9 вряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности в сравнении с "меньшими, более быстрыми и юркими" западными беспилотниками.
Остин добавил, что, по мнению Пентагона, сейчас украинская армия более всего нуждается в ПВО, бронетехнике и средствах дальнего огневого поражения.
Москва год назад направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российской армии. Дипломат также подчеркнул, что США и альянс фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".