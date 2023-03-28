https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html

Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО

Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО - РИА Новости, 28.03.2023

Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО

США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:45

2023-03-28T18:45

2023-03-28T19:18

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время бюджетных слушаний."Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке", — пояснил он.В свою очередь, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с мнением коллеги."Он там не жилец. <...> Его собьют российские системы ПВО", — подчеркнул он, добавив, что MQ-9 вряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности в сравнении с "меньшими, более быстрыми и юркими" западными беспилотниками.Остин добавил, что, по мнению Пентагона, сейчас украинская армия более всего нуждается в ПВО, бронетехнике и средствах дальнего огневого поражения.Москва год назад направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российской армии. Дипломат также подчеркнул, что США и альянс фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

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