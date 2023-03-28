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Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 28.03.2023 (обновлено: 19:18 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО
Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО
США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:45
2023-03-28T19:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
марк милли
нато
пентагон
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время бюджетных слушаний."Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке", — пояснил он.В свою очередь, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с мнением коллеги."Он там не жилец. &lt;...&gt; Его собьют российские системы ПВО", — подчеркнул он, добавив, что MQ-9 вряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности в сравнении с "меньшими, более быстрыми и юркими" западными беспилотниками.Остин добавил, что, по мнению Пентагона, сейчас украинская армия более всего нуждается в ПВО, бронетехнике и средствах дальнего огневого поражения.Москва год назад направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российской армии. Дипломат также подчеркнул, что США и альянс фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
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украина, россия, киев, марк милли, нато, пентагон, ллойд остин, сергей лавров, су-27, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Марк Милли, НАТО, Пентагон, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Су-27, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, США, В мире
Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО

Глава Пентагона Остин назвал передачу Киеву БПЛА MQ-9 бессмысленной из-за российской ПВО

© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, поскольку у них нет шансов перед российской системой ПВО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время бюджетных слушаний.
"Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке", — пояснил он.

Именно БПЛА MQ-9 в начале марта упал в Черное море в районе Крыма. Как тогда пояснили в Министерстве обороны России, американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. По данным ведомства, беспилотник рухнул в море из-за собственного резкого маневрирования. При этом в Вашингтоне утверждают, что крушение произошло после столкновения с российским истребителем.

В свою очередь, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли согласился с мнением коллеги.
"Он там не жилец. <...> Его собьют российские системы ПВО", — подчеркнул он, добавив, что MQ-9 вряд ли предоставит ВСУ какие-либо дополнительные возможности в сравнении с "меньшими, более быстрыми и юркими" западными беспилотниками.
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Остин добавил, что, по мнению Пентагона, сейчас украинская армия более всего нуждается в ПВО, бронетехнике и средствах дальнего огневого поражения.
Москва год назад направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российской армии. Дипломат также подчеркнул, что США и альянс фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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