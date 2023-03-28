Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предостерег США от войны с Россией и Китаем цитатой Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн процитировал Владимира Путина, отвечая на вопрос о действиях США против России и Китая во время интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
В октябре прошлого года на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер усомнился в нормальности Вашингтона, который на фоне противодействия Москве портит отношения с Пекином.
"Зачем надо было тащиться этой бабушке (бывшему спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. — Прим. ред.) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. <…> Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности", — сказал президент.
Макговерн обратился к этому высказыванию, отвечая на вопрос ведущего Эндрю Наполитано, смогут ли, по его мнению, США воевать с Россией, одновременно провоцируя обострение ситуации вокруг Тайваня.
"Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая", — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что сейчас для Белого дома сложилась довольно опасная ситуация из-за подрыва отношений между Вашингтоном и Москвой из-за украинского кризиса.