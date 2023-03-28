Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина

В октябре прошлого года на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер усомнился в нормальности Вашингтона, который на фоне противодействия Москве портит отношения с Пекином.

"Зачем надо было тащиться этой бабушке (бывшему спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. — Прим. ред.) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. <…> Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности", — сказал президент.