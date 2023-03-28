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Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 28.03.2023 (обновлено: 21:56 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/putin-1861364526.html
Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина
Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина - РИА Новости, 28.03.2023
Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн процитировал Владимира Путина, отвечая на вопрос о действиях США против России и Китая во время интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:59
2023-03-28T21:56
в мире
москва
россия
сша
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн процитировал Владимира Путина, отвечая на вопрос о действиях США против России и Китая во время интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Макговерн обратился к этому высказыванию, отвечая на вопрос ведущего Эндрю Наполитано, смогут ли, по его мнению, США воевать с Россией, одновременно провоцируя обострение ситуации вокруг Тайваня."Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая", — подчеркнул эксперт.Он также отметил, что сейчас для Белого дома сложилась довольно опасная ситуация из-за подрыва отношений между Вашингтоном и Москвой из-за украинского кризиса.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html
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в мире, москва, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
Работавший в ЦРУ специалист по России предупредил США цитатой Путина

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предостерег США от войны с Россией и Китаем цитатой Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн процитировал Владимира Путина, отвечая на вопрос о действиях США против России и Китая во время интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

В октябре прошлого года на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер усомнился в нормальности Вашингтона, который на фоне противодействия Москве портит отношения с Пекином.

"Зачем надо было тащиться этой бабушке (бывшему спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. — Прим. ред.) в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. <…> Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности", — сказал президент.

Макговерн обратился к этому высказыванию, отвечая на вопрос ведущего Эндрю Наполитано, смогут ли, по его мнению, США воевать с Россией, одновременно провоцируя обострение ситуации вокруг Тайваня.
"Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая", — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что сейчас для Белого дома сложилась довольно опасная ситуация из-за подрыва отношений между Вашингтоном и Москвой из-за украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияСШАВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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