https://ria.ru/20230328/proverka-1861279342.html
В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами
В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами
Правоохранители начали доследственную проверку после того, как сотрудники медицинской организации напали на журналистов Shot, снимавших репортаж о мальчике,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:48
2023-03-28T15:48
2023-03-28T15:48
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители начали доследственную проверку после того, как сотрудники медицинской организации напали на журналистов Shot, снимавших репортаж о мальчике, которого отказалась везти в больницу частная "скорая", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В понедельник телеграм-канал Shot опубликовал сообщение, согласно которому оператора съемочной группы "взяли на удушающий, а корреспондента вытолкали из офиса" частной скорой помощи. "В настоящее время по данному факту московские следователи проводят доследственную проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста", - сказал источник. По его сведениям, конфликт между журналистами, снимавшими репортаж, и сотрудниками "Международного центра скорой медицинской помощи" произошел накануне по адресу: 1-й Угрешский проезд, дом 6, корпус 1. Скандал вокруг "Международного центра скорой медицинской помощи" разразился после публикации материалов о 13-летнем больном мальчике, которого частная "скорая", относящаяся к этой организации, отказалась везти в больницу. Впоследствии по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщал областной главк СК РФ, фельдшер высадил мальчика с мамой из-за того, что у них не нашлась нужная сумма на оплату его услуг.
https://ria.ru/20230327/skoraya-1860969278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами
В Москве начали проверку данных о драке сотрудников частной скорой с журналистами
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители начали доследственную проверку после того, как сотрудники медицинской организации напали на журналистов Shot, снимавших репортаж о мальчике, которого отказалась везти в больницу частная "скорая", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник телеграм-канал Shot опубликовал сообщение, согласно которому оператора съемочной группы "взяли на удушающий, а корреспондента вытолкали из офиса" частной скорой помощи.
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"В настоящее время по данному факту московские следователи проводят доследственную проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста", - сказал источник.
По его сведениям, конфликт между журналистами, снимавшими репортаж, и сотрудниками "Международного центра скорой медицинской помощи" произошел накануне по адресу: 1-й Угрешский проезд, дом 6, корпус 1.
Скандал вокруг "Международного центра скорой медицинской помощи" разразился после публикации материалов о 13-летнем больном мальчике, которого частная "скорая", относящаяся к этой организации, отказалась везти в больницу. Впоследствии по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщал областной главк СК РФ
, фельдшер высадил мальчика с мамой из-за того, что у них не нашлась нужная сумма на оплату его услуг.
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