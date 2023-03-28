https://ria.ru/20230328/proverka-1861279342.html

В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами

В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве проверяют данные о драке сотрудников частной скорой с журналистами

Правоохранители начали доследственную проверку после того, как сотрудники медицинской организации напали на журналистов Shot, снимавших репортаж о мальчике,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:48

2023-03-28T15:48

2023-03-28T15:48

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители начали доследственную проверку после того, как сотрудники медицинской организации напали на журналистов Shot, снимавших репортаж о мальчике, которого отказалась везти в больницу частная "скорая", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В понедельник телеграм-канал Shot опубликовал сообщение, согласно которому оператора съемочной группы "взяли на удушающий, а корреспондента вытолкали из офиса" частной скорой помощи. "В настоящее время по данному факту московские следователи проводят доследственную проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста", - сказал источник. По его сведениям, конфликт между журналистами, снимавшими репортаж, и сотрудниками "Международного центра скорой медицинской помощи" произошел накануне по адресу: 1-й Угрешский проезд, дом 6, корпус 1. Скандал вокруг "Международного центра скорой медицинской помощи" разразился после публикации материалов о 13-летнем больном мальчике, которого частная "скорая", относящаяся к этой организации, отказалась везти в больницу. Впоследствии по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщал областной главк СК РФ, фельдшер высадил мальчика с мамой из-за того, что у них не нашлась нужная сумма на оплату его услуг.

https://ria.ru/20230327/skoraya-1860969278.html

https://ria.ru/20230228/skoraya-1854849885.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)