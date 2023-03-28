https://ria.ru/20230328/prototip-1861237392.html

Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания

Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания - РИА Новости, 28.03.2023

Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания

Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:16

2023-03-28T14:16

2023-03-28T14:16

россия

китай

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ". CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10 тысяч километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14 тысяч километров.

https://ria.ru/20230328/ms21-1861206101.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, экономика