Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания
Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 направили на испытания
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ".
«
"Мы в этом году закончили, сейчас поставили на испытания в ЦАГИ прототип крыла композитного для CR929. Вы знаете, это наш совместный с нашими китайскими партнерами проект, который мы сейчас готовим к испытаниям и до середины, наверное, этого года проведем статические испытания", - сказал Гайданский.
Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10 тысяч километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14 тысяч километров.