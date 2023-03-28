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Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания - РИА Новости, 28.03.2023
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14:16 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/prototip-1861237392.html
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания - РИА Новости, 28.03.2023
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания
Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:16
2023-03-28T14:16
россия
китай
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ". CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10 тысяч километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14 тысяч километров.
https://ria.ru/20230328/ms21-1861206101.html
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россия, китай, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, экономика
Россия, Китай, Иркут (корпорация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Экономика
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания

Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 направили на испытания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета CR929 разработан и направлен на испытания, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ".
«
"Мы в этом году закончили, сейчас поставили на испытания в ЦАГИ прототип крыла композитного для CR929. Вы знаете, это наш совместный с нашими китайскими партнерами проект, который мы сейчас готовим к испытаниям и до середины, наверное, этого года проведем статические испытания", - сказал Гайданский.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая.
Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10 тысяч километров. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14 тысяч километров.
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