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Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:32 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/protezy-1861178691.html
Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов
Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов - РИА Новости, 28.03.2023
Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) начали проводить операции по голосовому... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:32
2023-03-28T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) начали проводить операции по голосовому протезированию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Как уточняется в сообщении, во время операции при помощи видеоэндоскопа пациенту устанавливается специальный голосовой протез, который соответствует толщине тканей и дает возможность свободного выхода потока воздуха из трахеи в глотку.Голос к пациентам возвращается сразу после операции, однако, чтобы говорить максимально легко и громко, требуется время.Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения, сообщается в пресс-релизе.Операции по голосовому протезированию проводятся по полису ОМС, добавляется в нем.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов
Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) начали проводить операции по голосовому протезированию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Как уточняется в сообщении, во время операции при помощи видеоэндоскопа пациенту устанавливается специальный голосовой протез, который соответствует толщине тканей и дает возможность свободного выхода потока воздуха из трахеи в глотку.
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Голос к пациентам возвращается сразу после операции, однако, чтобы говорить максимально легко и громко, требуется время.
Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения, сообщается в пресс-релизе.
Операции по голосовому протезированию проводятся по полису ОМС, добавляется в нем.
 
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