https://ria.ru/20230328/protezy-1861178691.html

Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов

Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов - РИА Новости, 28.03.2023

Врачи МОНИКИ начали проводить операции по установке голосовых протезов

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) начали проводить операции по голосовому... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:32

2023-03-28T12:32

2023-03-28T12:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) начали проводить операции по голосовому протезированию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Как уточняется в сообщении, во время операции при помощи видеоэндоскопа пациенту устанавливается специальный голосовой протез, который соответствует толщине тканей и дает возможность свободного выхода потока воздуха из трахеи в глотку.Голос к пациентам возвращается сразу после операции, однако, чтобы говорить максимально легко и громко, требуется время.Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения, сообщается в пресс-релизе.Операции по голосовому протезированию проводятся по полису ОМС, добавляется в нем.

https://ria.ru/20230327/dispanserizatsiya-1861021506.html

московская область (подмосковье)

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)