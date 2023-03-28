По всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией
По всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией в день всеобщей забастовки
Протесты против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Десятки тысяч французов участвуют в акциях протеста в разных городах страны, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
В Ренне толпа забрасывала полицию камнями, в ответ стражи правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы, сообщил телеканал BFMTV.
В городе Нант на западе Франции участники акций подожгли авто и отделение банка, бросались в полицейских различными предметами. Для разгона протестующих использовали слезоточивый газ. Вблизи Нанта, в городе Сен-Назер, полиция также прибегла к слезоточивому газу и нелетальному оружию, уточнило радио France Bleu.
Манифестация в городе Тюль на юго-западе страны сопровождалась жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали банки и коктейли Молотова, силы правопорядка ответили гранатами со слезоточивым газом.
В Лионе демонстранты стреляли в полицию из петард, написал в Twitter префект региона Овернь-Рона-Альпы. Недовольные реформой на время прервали движение поездов на вокзале Сент-Этьен в Лионе, уточнил национальный оператор железных дорог Франции SNCF. По информации BFMTV, радикалы разнесли местные отделения банков BNP Paribas и Attijariwafa Bank.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями участников с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал использование статьи 49.3 и заявил, что толпа не имеет легитимности, в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.