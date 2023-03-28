https://ria.ru/20230328/protetsty-1861331331.html

По всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией

По всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией - РИА Новости, 28.03.2023

По всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией

Десятки тысяч французов участвуют в акциях протеста в разных городах страны, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:06

2023-03-28T18:06

2023-03-28T18:37

франция

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эммануэль макрон

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лион

элизабет борн

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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Десятки тысяч французов участвуют в акциях протеста в разных городах страны, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.В Ренне толпа забрасывала полицию камнями, в ответ стражи правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы, сообщил телеканал BFMTV.В городе Нант на западе Франции участники акций подожгли авто и отделение банка, бросались в полицейских различными предметами. Для разгона протестующих использовали слезоточивый газ. Вблизи Нанта, в городе Сен-Назер, полиция также прибегла к слезоточивому газу и нелетальному оружию, уточнило радио France Bleu. Манифестация в городе Тюль на юго-западе страны сопровождалась жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. В правоохранителей бросали банки и коктейли Молотова, силы правопорядка ответили гранатами со слезоточивым газом.В Лионе демонстранты стреляли в полицию из петард, написал в Twitter префект региона Овернь-Рона-Альпы. Недовольные реформой на время прервали движение поездов на вокзале Сент-Этьен в Лионе, уточнил национальный оператор железных дорог Франции SNCF. По информации BFMTV, радикалы разнесли местные отделения банков BNP Paribas и Attijariwafa Bank. Протестующие мешали движению общественного транспорта в Ренне, Лилле, Гере. В Нанте недовольные реформой возвели баррикады на кольцевой дороге города, в Тулузе закрыт въезд на территорию французской национальной метеорологической службы Mete-France, сообщило France Bleu.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями участников с полицией, погромами и беспорядками.Недовольство населения также усугубилось после интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал использование статьи 49.3 и заявил, что толпа не имеет легитимности, в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861025583.html

https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, в мире, эммануэль макрон, нант, лион, элизабет борн