https://ria.ru/20230328/protesty-1861334765.html

В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

В Париже против протестующих применили слезоточивый газ - РИА Новости, 28.03.2023

В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против бросавшихся бутылками радикалов на демонстрации против реформы пенсий в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:18

2023-03-28T18:18

2023-03-28T18:51

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франция

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против бросавшихся бутылками радикалов на демонстрации против реформы пенсий в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник во Франции проходит акция на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. В Париже в ней ориентировочно принимают участие несколько десятков тысяч человек.Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики. Вскоре после начала манифестации, когда колонна дошла до конечной точки шествия, площади Нации, использующие тактику "черный блок" (black bloc) радикалы начали кидать в охраняющую соседние улицы полицию петарды и стеклянные бутылки. Полиция в ответ начала бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230328/protetsty-1861331331.html

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Петарды и слезоточивый газ: столкновения полиции и участников протестов в Париже Полиция применила слезоточивый газ против бросавшихся бутылками радикалов на демонстрации против реформы пенсий в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики. Вскоре после начала манифестации, когда колонна дошла до конечной точки шествия, площади Нации, использующие тактику "черный блок" (black bloc) радикалы начали кидать в охраняющую соседние улицы полицию петарды и стеклянные бутылки. Полиция в ответ начала бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом. 2023-03-28T18:18 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

париж, в мире, протесты, франция