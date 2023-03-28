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Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 28.03.2023
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21:30 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/protest-1861386091.html
Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела
Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 28.03.2023
Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела
Министерство иностранных дел Бахрейна вызвало во вторник исполняющего обязанности посла Ирака в Бахрейне Муайяда Омара Абдеррахмана, чтобы заявить протест в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:30
2023-03-28T21:30
в мире
бахрейн
ирак
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ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна вызвало во вторник исполняющего обязанности посла Ирака в Бахрейне Муайяда Омара Абдеррахмана, чтобы заявить протест в связи с "неоднократным нарушением им дипломатических норм", говорится в сообщении МИД Бахрейна, размещенном агентством BNA. "Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Рашид аз-Зайяни уведомил исполняющего обязанности посла Ирака в Бахрейне о решительном осуждении министерства за неприемлемое поведение, которое идет вразрез с дипломатическим протоколом в королевстве и противоречит задачам дипломата, расценив его действия как вмешательство во внутренние дела королевства Бахрейн", - отмечается в сообщении. Министерство вручило послу официальную ноту протеста в этой связи, но в своем сообщении не уточнило, в чем конкретно провинился иракский дипломат. В свою очередь представитель внешнеполитического ведомства Ирака затруднился пояснить РИА Новости, что нарушил глава дипмиссии в Бахрейне. "Мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.
https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851473940.html
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в мире, бахрейн, ирак
В мире, Бахрейн, Ирак
Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела

МИД Бахрейна заявил послу Ирака протест из-за вмешательства в дела королевства

© AP Photo / Kamran JebreiliМанама, Бахрейн
Манама, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Манама, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна вызвало во вторник исполняющего обязанности посла Ирака в Бахрейне Муайяда Омара Абдеррахмана, чтобы заявить протест в связи с "неоднократным нарушением им дипломатических норм", говорится в сообщении МИД Бахрейна, размещенном агентством BNA.
"Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Рашид аз-Зайяни уведомил исполняющего обязанности посла Ирака в Бахрейне о решительном осуждении министерства за неприемлемое поведение, которое идет вразрез с дипломатическим протоколом в королевстве и противоречит задачам дипломата, расценив его действия как вмешательство во внутренние дела королевства Бахрейн", - отмечается в сообщении.
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Министерство вручило послу официальную ноту протеста в этой связи, но в своем сообщении не уточнило, в чем конкретно провинился иракский дипломат.
В свою очередь представитель внешнеполитического ведомства Ирака затруднился пояснить РИА Новости, что нарушил глава дипмиссии в Бахрейне.
"Мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.
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