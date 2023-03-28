https://ria.ru/20230328/protest-1861379825.html

Полиция в Париже задержала 27 человек на акции протеста

Полиция в Париже задержала 27 человек на акции протеста - РИА Новости, 28.03.2023

Полиция в Париже задержала 27 человек на акции протеста

Полиция задержала во вторник 27 человек в ходе акции протеста в Париже против пенсионной реформы, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:01

2023-03-28T21:01

2023-03-28T21:01

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франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Полиция задержала во вторник 27 человек в ходе акции протеста в Париже против пенсионной реформы, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру. Во вторник по всей Франции проходят демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в акции протеста в Париже ориентировочно принимают участие несколько десятков тысяч человек. Вскоре после начала манифестации радикалы black bloc начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки. Сотрудники полиции в ответ применили против протестующих слезоточивый газ. Как сообщил телеканал со ссылкой на префектуру полиции Парижа, в ходе акции в столице задержаны 27 человек. По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже - 93 тысячи человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

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в мире, париж, франция, элизабет борн