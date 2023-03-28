https://ria.ru/20230328/protest-1861368711.html

В Париже в акции против пенсионной реформы участвовали 93 тысячи человек

В Париже в акции против пенсионной реформы участвовали 93 тысячи человек - РИА Новости, 28.03.2023

В Париже в акции против пенсионной реформы участвовали 93 тысячи человек

По данным префектуры Парижа, около 93 тысяч человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы в столице, по данным профсоюза CGT приняли участие... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:18

2023-03-28T20:18

2023-03-28T21:46

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861387976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95c286e7e7105dd0116387ebea396ae.jpg

ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. По данным префектуры Парижа, около 93 тысяч человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы в столице, по данным профсоюза CGT приняли участие 450 тысяч человек, передает телеканал BFM TV. "По данным полиции, во вторник в Париже собралось 93 тысячи человек", пишут журналисты со ссылкой на префектуры. Префектура насчитала 119 тысяч человек на демонстрации в прошлый четверг. "Со своей стороны, CGT насчитала 450 тысяч человек по сравнению с 800 тысячами в четверг", - добавляет телеканал. BFM TV уточняет, что, по данным министерства внутренних дел, во Франции во вторник на демонстрации вышли 740 тысяч человек Ведущие профсоюзы Франции организуют во вторник новый день демонстрации против пенсионной реформы, принятой правительством без голосования. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230328/protetsty-1861331331.html

https://ria.ru/20230328/protesty-1861334765.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычки протестующих с силовиками в Париже Полиция задержала во вторник 27 человек в ходе акции протеста в Париже против пенсионной реформы, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру. Во вторник по всей Франции проходят демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в акции протеста в Париже ориентировочно принимают участие несколько десятков тысяч человек. Вскоре после начала манифестации радикалы black bloc начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки. Сотрудники полиции в ответ применили против протестующих слезоточивый газ. 2023-03-28T20:18 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, элизабет борн