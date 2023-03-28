https://ria.ru/20230328/proezd-1861213384.html

Дети из семей военнослужащих СВО в ЯНАО получат право бесплатного проезда

Дети из семей военнослужащих СВО в ЯНАО получат право бесплатного проезда - РИА Новости, 28.03.2023

Дети из семей военнослужащих СВО в ЯНАО получат право бесплатного проезда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил обеспечить бесплатный проезд детям из семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:13

2023-03-28T13:13

2023-03-28T13:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

сво

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САЛЕХАРД, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил обеспечить бесплатный проезд детям из семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, сообщает пресс-служба главы региона.Такая мера поддержки появилась в окружном постановлении. О ней главу региона попросили жены и матери ямальских бойцов на встрече в начале марта."Во всех муниципальных образованиях у нас созданы подразделения Комитета семей воинов Отечества. Сейчас это самые близкие люди ко всем семьям, которые 24/7 на связи с родными бойцов. Важно быть с ними в постоянном контакте, работать сообща. В округе уже принято много решений по поддержке наших военнослужащих и их семей, но мы знаем, что всегда есть новые потребности. Я недавно встречался с представителями Комитета, и именно там семьи попросили организовать бесплатный проезд детям. Знаю, что в некоторых муниципалитетах мера уже работает. Важно, чтобы на Ямале это было единым решением", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Также губернатор поручил предусмотреть в летнем благоустройстве во всех населенных пунктах памятные места в честь участников СВО: это могут быть как мемориалы, скверы, названные именами военнослужащих, так и таблички на домах бойцов, школах, которые они окончили, муралы на стенах зданий."Нам очень важно, чтобы имена наших защитников - и тех, кто сейчас находится на территории СВО, уже демобилизован? и тех, кого, к сожалению, мы потеряли - были увековечены. Мы все должны знать и чтить их", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, сво