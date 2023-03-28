Рейтинг@Mail.ru
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 28.03.2023 (обновлено: 22:52 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики - РИА Новости, 28.03.2023
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:01
2023-03-28T22:52
в мире
россия
молдавия
румыния
вадим красносельский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856712287_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_412ce28facff95c9ef51473d829844d7.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. "Я глубоко убежден, что через Приднестровье — прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния — вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее — тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", — сказал Красносельский, слова которого приводит телеканал "Первый Приднестровский". Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск России с территории Приднестровья. В МИД России заявили, что вооруженные силы адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
россия
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856712287_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_b104e97454e4cfaa6a1041ec5c89d230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, румыния, вадим красносельский, нато
В мире, Россия, Молдавия, Румыния, Вадим Красносельский, НАТО
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики

Глава ПМР Красносельский заявил, что прямой путь к мировой войне лежит через Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.
"Я глубоко убежден, что через Приднестровье — прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния — вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее — тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", — сказал Красносельский, слова которого приводит телеканал "Первый Приднестровский".
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск России с территории Приднестровья. В МИД России заявили, что вооруженные силы адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Дорога в селе Коробочкино Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Вчера, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреРоссияМолдавияРумынияВадим КрасносельскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала