Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики
Глава ПМР Красносельский заявил, что прямой путь к мировой войне лежит через Приднестровье
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.
"Я глубоко убежден, что через Приднестровье — прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния — вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее — тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", — сказал Красносельский, слова которого приводит телеканал "Первый Приднестровский".
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск России с территории Приднестровья. В МИД России заявили, что вооруженные силы адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
* Запрещенная в России террористическая организация.