https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html

Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики

Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики - РИА Новости, 28.03.2023

Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:01

2023-03-28T19:01

2023-03-28T22:52

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россия

молдавия

румыния

вадим красносельский

нато

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ТИРАСПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с депутатами Григориопольского района заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. "Я глубоко убежден, что через Приднестровье — прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния — вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее — тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", — сказал Красносельский, слова которого приводит телеканал "Первый Приднестровский". Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск России с территории Приднестровья. В МИД России заявили, что вооруженные силы адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

россия

молдавия

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в мире, россия, молдавия, румыния, вадим красносельский, нато