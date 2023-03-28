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Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье - РИА Новости, 28.03.2023
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14:45 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/potop-1861256535.html
Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье
Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье - РИА Новости, 28.03.2023
Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье
Тридцать человек были эвакуированы из зоны подтопления в посёлке Горный Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:45
2023-03-28T14:45
происшествия
оренбургская область
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
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УФА, 28 мар - РИА Новости. Тридцать человек были эвакуированы из зоны подтопления в посёлке Горный Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, в посёлке Горный из-за повышения уровня воды в реке Каргалка оказались подтопленными 17 придомовых территорий. ГУ МЧС России по Оренбургской области переведено в режим "Повышенная готовность". "Всего на месте работают 20 человек и 8 единиц техники. Проводится мониторинг обстановки и авиаразведка при помощи беспилотников, 30 человек при помощи спасателей покинули опасную зону. Все они, в том числе 10 детей, временно разместились у родственников. В готовности находится 1 пункт временного размещения на базе местной школы и один дополнительный - в Доме культуры в Подгородней Покровке",- говорится в сообщении. Местная администрация информирует население: на случай ухудшения обстановки людям рекомендуют подготовить документы, запас еды и одежды, средства гигиены. Внимательно следить за информационными сообщениями и сигналами оповещения, добавили в ведомстве. В мэрии Оренбурга сообщают, что паводковые воды начали также затапливать пригородный поселок Каргала. "Вода продолжает прибывать, но не так резко, как утром, в жилые дома вода не зашла. Ситуация на данный момент без ухудшения. Для перевозки жителей по подтопленным улицам организовано дежурство КамАЗа и автобуса ПАЗ. Пункт временного размещения для эвакуированных сельчан развернут в поселковой школе № 95",- приводятся слова первого заместителя мэра Оренбурга Алексея Кудинова.
https://ria.ru/20230327/pavodok-1861028907.html
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происшествия, оренбургская область, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России
Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье

В Оренбургской области спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного поселка Горный

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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УФА, 28 мар - РИА Новости. Тридцать человек были эвакуированы из зоны подтопления в посёлке Горный Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, в посёлке Горный из-за повышения уровня воды в реке Каргалка оказались подтопленными 17 придомовых территорий. ГУ МЧС России по Оренбургской области переведено в режим "Повышенная готовность".
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"Всего на месте работают 20 человек и 8 единиц техники. Проводится мониторинг обстановки и авиаразведка при помощи беспилотников, 30 человек при помощи спасателей покинули опасную зону. Все они, в том числе 10 детей, временно разместились у родственников. В готовности находится 1 пункт временного размещения на базе местной школы и один дополнительный - в Доме культуры в Подгородней Покровке",- говорится в сообщении.
Местная администрация информирует население: на случай ухудшения обстановки людям рекомендуют подготовить документы, запас еды и одежды, средства гигиены. Внимательно следить за информационными сообщениями и сигналами оповещения, добавили в ведомстве.
В мэрии Оренбурга сообщают, что паводковые воды начали также затапливать пригородный поселок Каргала.
"Вода продолжает прибывать, но не так резко, как утром, в жилые дома вода не зашла. Ситуация на данный момент без ухудшения. Для перевозки жителей по подтопленным улицам организовано дежурство КамАЗа и автобуса ПАЗ. Пункт временного размещения для эвакуированных сельчан развернут в поселковой школе № 95",- приводятся слова первого заместителя мэра Оренбурга Алексея Кудинова.
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