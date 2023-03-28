https://ria.ru/20230328/potop-1861256535.html

Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье

Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье - РИА Новости, 28.03.2023

Спасатели эвакуировали 30 жителей подтопленного села в Оренбуржье

Тридцать человек были эвакуированы из зоны подтопления в посёлке Горный Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:45

2023-03-28T14:45

2023-03-28T14:45

происшествия

оренбургская область

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

УФА, 28 мар - РИА Новости. Тридцать человек были эвакуированы из зоны подтопления в посёлке Горный Оренбургской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, в посёлке Горный из-за повышения уровня воды в реке Каргалка оказались подтопленными 17 придомовых территорий. ГУ МЧС России по Оренбургской области переведено в режим "Повышенная готовность". "Всего на месте работают 20 человек и 8 единиц техники. Проводится мониторинг обстановки и авиаразведка при помощи беспилотников, 30 человек при помощи спасателей покинули опасную зону. Все они, в том числе 10 детей, временно разместились у родственников. В готовности находится 1 пункт временного размещения на базе местной школы и один дополнительный - в Доме культуры в Подгородней Покровке",- говорится в сообщении. Местная администрация информирует население: на случай ухудшения обстановки людям рекомендуют подготовить документы, запас еды и одежды, средства гигиены. Внимательно следить за информационными сообщениями и сигналами оповещения, добавили в ведомстве. В мэрии Оренбурга сообщают, что паводковые воды начали также затапливать пригородный поселок Каргала. "Вода продолжает прибывать, но не так резко, как утром, в жилые дома вода не зашла. Ситуация на данный момент без ухудшения. Для перевозки жителей по подтопленным улицам организовано дежурство КамАЗа и автобуса ПАЗ. Пункт временного размещения для эвакуированных сельчан развернут в поселковой школе № 95",- приводятся слова первого заместителя мэра Оренбурга Алексея Кудинова.

https://ria.ru/20230327/pavodok-1861028907.html

https://ria.ru/20230328/led-1861170961.html

оренбургская область

оренбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии