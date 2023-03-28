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КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
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00:10 28.03.2023 (обновлено: 00:14 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"
Китай надеется, что международное расследование диверсии на "Северных потоках" состоится, а его итоги представят как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:10
2023-03-28T00:14
в мире
китай
оон
гэн шуан
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Китай надеется, что международное расследование диверсии на "Северных потоках" состоится, а его итоги представят как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. По его словам, некоторые члены Совета выражали мнение о необходимости сначала завершить национальные расследования, а потом рассматривать идею о международном расследовании. "Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить эти следственные действия, иначе сложнее будет собирать доказательства и получать надежные результаты расследований", — подчеркнул дипломат.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860907327.html
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в мире, китай, оон, гэн шуан, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, ООН, Гэн Шуан, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"

Гэн Шуан: КНР надеется на международное расследование теракта на "Северных потоках"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Китай надеется, что международное расследование диверсии на "Северных потоках" состоится, а его итоги представят как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
«

"Китай надеется, что это международное расследование состоится и как можно скорее будут представлены результаты. Совет безопасности несет ответственность за то, чтобы и впредь заниматься этим инцидентом", — сказал Гэн Шуан.

По его словам, некоторые члены Совета выражали мнение о необходимости сначала завершить национальные расследования, а потом рассматривать идею о международном расследовании.
"Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить эти следственные действия, иначе сложнее будет собирать доказательства и получать надежные результаты расследований", — подчеркнул дипломат.
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Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.
По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
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В миреКитайООНГэн ШуанСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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