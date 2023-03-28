https://ria.ru/20230328/postpred-1861306279.html
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова - РИА Новости, 28.03.2023
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова
Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:57
2023-03-28T16:57
2023-03-28T17:03
политика
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индонезия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича Постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Иванова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Политика, Россия, Джакарта, Евгений Загайнов, Владимир Путин, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Индонезия
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова
Президент Путин назначил постпредом России при АСЕАН Евгения Загайнова