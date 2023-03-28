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Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова - РИА Новости, 28.03.2023
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16:57 28.03.2023 (обновлено: 17:03 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/postpred-1861306279.html
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова - РИА Новости, 28.03.2023
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова
Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:57
2023-03-28T17:03
политика
россия
джакарта
евгений загайнов
владимир путин
ассоциация государств юго-восточной азии
индонезия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича Постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Иванова.
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политика, россия, джакарта, евгений загайнов, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии, индонезия
Политика, Россия, Джакарта, Евгений Загайнов, Владимир Путин, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Индонезия
Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова

Президент Путин назначил постпредом России при АСЕАН Евгения Загайнова

© Фото : МИД РоссииЕвгений Загайнов
Евгений Загайнов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : МИД России
Евгений Загайнов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича Постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Иванова.
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ПолитикаРоссияДжакартаЕвгений ЗагайновВладимир ПутинАссоциация государств Юго-Восточной АзииИндонезия
 
 
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