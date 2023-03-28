https://ria.ru/20230328/postpred-1861306279.html

Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова

Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова - РИА Новости, 28.03.2023

Путин назначил постпредом при АСЕАН Евгения Загайнова

Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

2023-03-28T17:03

политика

россия

джакарта

евгений загайнов

владимир путин

ассоциация государств юго-восточной азии

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861308118_0:35:600:373_1920x0_80_0_0_077341430a2f254d91ee183459bea14b.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постпредом РФ при АСЕАН Евгения Загайнова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича Постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Иванова.

https://ria.ru/20230328/chernomyrdin-1861244989.html

россия

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, джакарта, евгений загайнов, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии, индонезия