https://ria.ru/20230328/postavki-1861394098.html

Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну

Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну - РИА Новости, 28.03.2023

Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну

Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T22:13

2023-03-28T22:13

2023-03-28T22:13

экономика

россия

венгрия

александр новак

петер сийярто

транснефть

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило правительство России. "Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны", - говорится на сайте российского кабмина по итогам телефонного разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", - приведены цифры на сайте правительства.

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, транснефть