https://ria.ru/20230328/postavki-1861394098.html
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну - РИА Новости, 28.03.2023
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну
Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T22:13
2023-03-28T22:13
2023-03-28T22:13
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
транснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило правительство России. "Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны", - говорится на сайте российского кабмина по итогам телефонного разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", - приведены цифры на сайте правительства.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, транснефть
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Транснефть
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну
Правительство: Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну