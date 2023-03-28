Рейтинг@Mail.ru
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/postavki-1861394098.html
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну - РИА Новости, 28.03.2023
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну
Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T22:13
2023-03-28T22:13
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
транснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило правительство России. "Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны", - говорится на сайте российского кабмина по итогам телефонного разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", - приведены цифры на сайте правительства.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, транснефть
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Транснефть
Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну

Правительство: Россия по просьбе Венгрии продолжит дополнительные поставки газа в страну

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки, сообщило правительство России.
"Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны", - говорится на сайте российского кабмина по итогам телефонного разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", - приведены цифры на сайте правительства.
Объект нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Киев заставит Венгрию дорого заплатить за суверенитет
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВенгрияАлександр НовакПетер СийяртоТранснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала