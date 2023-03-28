Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский
Полянский: Дании, Швеции, ФРГ придется отчитываться СБ ООН о расследовании по "Севпотокам"
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 28 мар – РИА Новости. Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла.
"Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально - о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу", - написал Полянский.
Как указал дипломат, иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить российский текст, у РФ не было. "Справедливое международное расследование этого резонансного преступления - это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился", – указал он.
«
"У американцев при этом, похоже, сдали нервы и их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было - "предопределенного результата" расследования", - отметил Полянский.
Он напомнил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя немедленно на это указал американскому коллеге, заодно и поинтересовавшись, как России следует трактовать признание президента США Джо Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. "Американец предпочел попросту промолчать и молчание его было красноречивее любого признания", - отметил Полянский.