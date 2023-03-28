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Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023
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05:44 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/polyanskiy-1861109941.html
Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский
Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023
Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский
Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:44
2023-03-28T05:44
в мире
россия
дания
швеция
дмитрий полянский
василий небензя
джо байден
оон
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. "Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально - о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу", - написал Полянский. Как указал дипломат, иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить российский текст, у РФ не было. "Справедливое международное расследование этого резонансного преступления - это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился", – указал он. Он напомнил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя немедленно на это указал американскому коллеге, заодно и поинтересовавшись, как России следует трактовать признание президента США Джо Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. "Американец предпочел попросту промолчать и молчание его было красноречивее любого признания", - отметил Полянский.
https://ria.ru/20230328/potok-1861109628.html
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в мире, россия, дания, швеция, дмитрий полянский, василий небензя, джо байден, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Дания, Швеция, Дмитрий Полянский, Василий Небензя, Джо Байден, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский

Полянский: Дании, Швеции, ФРГ придется отчитываться СБ ООН о расследовании по "Севпотокам"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар – РИА Новости. Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Союзники США в СБ заявили о "предвзятости" России в деле о "Севпотоках"
Вчера, 05:39
"Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально - о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу", - написал Полянский.
Как указал дипломат, иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить российский текст, у РФ не было. "Справедливое международное расследование этого резонансного преступления - это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился", – указал он.
«
"У американцев при этом, похоже, сдали нервы и их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было - "предопределенного результата" расследования", - отметил Полянский.
Он напомнил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя немедленно на это указал американскому коллеге, заодно и поинтересовавшись, как России следует трактовать признание президента США Джо Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. "Американец предпочел попросту промолчать и молчание его было красноречивее любого признания", - отметил Полянский.
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках"
Вчера, 00:39
 
В миреРоссияДанияШвецияДмитрий ПолянскийВасилий НебензяДжо БайденООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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