https://ria.ru/20230328/polyanskiy-1861109941.html

Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский

Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023

Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский

Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:44

2023-03-28T05:44

2023-03-28T05:44

в мире

россия

дания

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дмитрий полянский

василий небензя

джо байден

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Дании, Швеции и Германии придется отчитываться об итогах их расследований обстоятельств диверсии на "Северных потоках", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. "Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально - о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу", - написал Полянский. Как указал дипломат, иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить российский текст, у РФ не было. "Справедливое международное расследование этого резонансного преступления - это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился", – указал он. Он напомнил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя немедленно на это указал американскому коллеге, заодно и поинтересовавшись, как России следует трактовать признание президента США Джо Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. "Американец предпочел попросту промолчать и молчание его было красноречивее любого признания", - отметил Полянский.

https://ria.ru/20230328/potok-1861109628.html

https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html

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в мире, россия, дания, швеция, дмитрий полянский, василий небензя, джо байден, оон, северный поток, авария на "северных потоках"