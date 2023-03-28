От Дании, ФРГ и Швеции ждут быстрого расследования, заявил Полянский
Полянский: в СБ ждут от Дании, ФРГ и Швеции быстрого расследования по "Севпотокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
ООН, 28 мар – РИА Новости. Ряд членов СБ ООН ждут от Дании, ФРГ, Швеции оперативного расследования диверсии на "Северных потоках" - это стало позитивным итогом голосования по российской резолюции в понедельник, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла.
"Многие члены СБ ООН четко заявили, что они выступают за транспарентное и, я бы сказал, оперативное расследование. Так что было много сигналов властям Дании, Швеции и Германии с тем, чтобы они завершили это расследование и проинформировали Совет о конкретных результатах", - сказал Полянский.
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"Так что есть своего рода давление от этой части членов Совета, которая воздержалась, но все-таки выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей. Думаю, это также позитивный результат нынешнего голосования", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.