https://ria.ru/20230328/polyanskiy-1861106750.html

От Дании, ФРГ и Швеции ждут быстрого расследования, заявил Полянский

От Дании, ФРГ и Швеции ждут быстрого расследования, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023

От Дании, ФРГ и Швеции ждут быстрого расследования, заявил Полянский

Ряд членов СБ ООН ждут от Дании, ФРГ, Швеции оперативного расследования диверсии на "Северных потоках" - это стало позитивным итогом голосования по российской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:20

2023-03-28T04:20

2023-03-28T04:24

в мире

дания

сша

дмитрий полянский

владимир путин

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Ряд членов СБ ООН ждут от Дании, ФРГ, Швеции оперативного расследования диверсии на "Северных потоках" - это стало позитивным итогом голосования по российской резолюции в понедельник, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. "Многие члены СБ ООН четко заявили, что они выступают за транспарентное и, я бы сказал, оперативное расследование. Так что было много сигналов властям Дании, Швеции и Германии с тем, чтобы они завершили это расследование и проинформировали Совет о конкретных результатах", - сказал Полянский. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/zapad-1861106464.html

https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html

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