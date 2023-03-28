https://ria.ru/20230328/pogoda-1861288399.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.03.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снегопада, сообщила... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:08
2023-03-28T16:08
2023-03-28T16:08
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погода
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снегопада, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 21.00 28 марта до 09.00 29 марта ожидается снег и обледенение. Ночью 29 марта ожидается сильный снегопад. С 21.00 28 марта до 12.00 29 марта ожидается налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Власти просят водителей по возможности отказаться от использования автотранспорта. Пешеходов призывают проявить особую осторожность.
https://ria.ru/20230327/preduprezhdenie-1860936924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, общество, санкт-петербург
Россия, Погода, Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого снегопада