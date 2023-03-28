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В Калифорнии сошел с рельсов поезд с железной рудой - РИА Новости, 28.03.2023
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04:01 28.03.2023 (обновлено: 13:15 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/poezd-1861105967.html
В Калифорнии сошел с рельсов поезд с железной рудой
В Калифорнии сошел с рельсов поезд с железной рудой - РИА Новости, 28.03.2023
В Калифорнии сошел с рельсов поезд с железной рудой
В американском штате Калифорния сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший железную руду, сообщила в Twitter местная пожарно-спасательная служба. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:01
2023-03-28T13:15
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. В американском штате Калифорния сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший железную руду, сообщила в Twitter местная пожарно-спасательная служба.По ее данным, в округе Сан-Бернардино в аварию попали два локомотива и 53 вагона. "Незначительной утечкой топлива занимаются специалисты по работе с опасными веществами. Угрозы населению и окружающей среде в настоящее время нет", — написали пожарные. Они добавили, что авария не сопровождалась возгоранием и никто не пострадал. По информации СМИ, в последнее десятилетие в США ежегодно сходят с рельсов более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращать после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.
https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html
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в мире, калифорния, сша, огайо
В мире, Калифорния, США, Огайо
В Калифорнии сошел с рельсов поезд с железной рудой

В Калифорнии грузовой поезд с железной рудой сошел с рельсов

© Фото : San Bernardino County Fire / TwitterНа месте схода с рельсов поезда в округе Сан-Бернардино, Калифорния
На месте схода с рельсов поезда в округе Сан-Бернардино, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : San Bernardino County Fire / Twitter
На месте схода с рельсов поезда в округе Сан-Бернардино, Калифорния
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. В американском штате Калифорния сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший железную руду, сообщила в Twitter местная пожарно-спасательная служба.
По ее данным, в округе Сан-Бернардино в аварию попали два локомотива и 53 вагона.
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"Незначительной утечкой топлива занимаются специалисты по работе с опасными веществами. Угрозы населению и окружающей среде в настоящее время нет", — написали пожарные.
Они добавили, что авария не сопровождалась возгоранием и никто не пострадал.
По информации СМИ, в последнее десятилетие в США ежегодно сходят с рельсов более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращать после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.
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