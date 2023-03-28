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В Чувашии осудили мужчину, который пытался сжечь полицейского - РИА Новости, 28.03.2023
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15:55 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/podzhog-1861281914.html
В Чувашии осудили мужчину, который пытался сжечь полицейского
В Чувашии осудили мужчину, который пытался сжечь полицейского - РИА Новости, 28.03.2023
В Чувашии осудили мужчину, который пытался сжечь полицейского
Житель Марий Эл, поджегший в Чувашии полицейского, осужден на 21 год колонии особого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:55
2023-03-28T15:55
происшествия
россия
моргаушский район
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Житель Марий Эл, поджегший в Чувашии полицейского, осужден на 21 год колонии особого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Установлено, что днем 29 июля 2022 года недалеко от деревни Токшики Моргаушского района двое полицейских остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя, им оказался лишенный прав житель Марий Эл. Тот достал из багажника канистру с бензином, облил им сотрудников полиции и поджег одежду одного из них. В результате полицейский получил ожоги более 60% тела. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но на третьи сутки был задержан в деревне Шерекей в Марий Эл. В ходе следствия также установлено, что в ночь на 1 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Йошкар-Оле, избил своего знакомого, похитил деньги и сотовый телефон потерпевшего и скрылся с места происшествия. Приговором Верховного суда Чувашии мужчина признан виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), статье 161 УК РФ (грабеж), статье 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Чувашии, первые три года отбывающий наказание осужденный будет находиться в тюрьме (особо строгие условия заключения). В качестве дополнительного наказания определены ограничение свободы на срок 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.
https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html
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россия
моргаушский район
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происшествия, россия, моргаушский район, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Моргаушский район, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии осудили мужчину, который пытался сжечь полицейского

В Чувашии мужчине, который пытался сжечь полицейского, дали 21 год колонии особого режима

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Житель Марий Эл, поджегший в Чувашии полицейского, осужден на 21 год колонии особого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Установлено, что днем 29 июля 2022 года недалеко от деревни Токшики Моргаушского района двое полицейских остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя, им оказался лишенный прав житель Марий Эл. Тот достал из багажника канистру с бензином, облил им сотрудников полиции и поджег одежду одного из них. В результате полицейский получил ожоги более 60% тела. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но на третьи сутки был задержан в деревне Шерекей в Марий Эл.
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В ходе следствия также установлено, что в ночь на 1 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Йошкар-Оле, избил своего знакомого, похитил деньги и сотовый телефон потерпевшего и скрылся с места происшествия.
Приговором Верховного суда Чувашии мужчина признан виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), статье 161 УК РФ (грабеж), статье 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Чувашии, первые три года отбывающий наказание осужденный будет находиться в тюрьме (особо строгие условия заключения). В качестве дополнительного наказания определены ограничение свободы на срок 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.
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