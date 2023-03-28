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В Нижнем Тагиле проверят данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой - РИА Новости, 28.03.2023
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11:56 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/podzhog-1861175868.html
В Нижнем Тагиле проверят данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой
В Нижнем Тагиле проверят данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой - РИА Новости, 28.03.2023
В Нижнем Тагиле проверят данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой
Сотрудники полиции проверят информацию о попытке поджога военкомата в Нижнем Тагиле пенсионеркой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:56
2023-03-28T11:56
нижний тагил
происшествия
украина
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверят информацию о попытке поджога военкомата в Нижнем Тагиле пенсионеркой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Ранее СМИ написали, что 67-летняя женщина облила ацетоном кусок марли и пыталась поджечь его у военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле. "Я проверю, соответствует ли появившаяся в СМИ и соцсетях информация действительности", - сказал собеседник агентства. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в начале марта женщине позвонили телефонные мошенники и под видом службы безопасности банка начали уговаривать ее продать недвижимость и взять три кредита для того, чтобы ее счета якобы не заблокировали. Взамен мошенники обещали пенсионерке оформить ей банкротство. По итогу женщина осталась без квартиры и без денег. "Для того, чтобы вернуть все деньги, мошенники, следы к которым ведут на Украину, предложили женщине сделать "фейерверк" у здания тагильского военкомата. Она до последнего момента верила в то, что кинет "коктейль Молотова" и это никому не навредит, что это безобидная шутка", - уточнил источник. По его словам, женщина была легковнушаема, потому что оказалась в трудной жизненной ситуации: в прошлом году от рака крови у нее скончался сын, и она осталась с двумя дочерьми. С учетом обстоятельств инцидента, скорее всего, женщину отпустят, и начнутся поиски обманувших ее мошенников, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858045134.html
https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html
нижний тагил
украина
свердловская область
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Екатерина Зайцева
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нижний тагил, происшествия, украина, свердловская область
Нижний Тагил, Происшествия, Украина, Свердловская область
В Нижнем Тагиле проверят данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой

Полиция проверит данные о попытке поджога военкомата пенсионеркой в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверят информацию о попытке поджога военкомата в Нижнем Тагиле пенсионеркой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее СМИ написали, что 67-летняя женщина облила ацетоном кусок марли и пыталась поджечь его у военкомата на улице Бажова в Нижнем Тагиле.
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"Я проверю, соответствует ли появившаяся в СМИ и соцсетях информация действительности", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в начале марта женщине позвонили телефонные мошенники и под видом службы безопасности банка начали уговаривать ее продать недвижимость и взять три кредита для того, чтобы ее счета якобы не заблокировали. Взамен мошенники обещали пенсионерке оформить ей банкротство. По итогу женщина осталась без квартиры и без денег.
"Для того, чтобы вернуть все деньги, мошенники, следы к которым ведут на Украину, предложили женщине сделать "фейерверк" у здания тагильского военкомата. Она до последнего момента верила в то, что кинет "коктейль Молотова" и это никому не навредит, что это безобидная шутка", - уточнил источник.
По его словам, женщина была легковнушаема, потому что оказалась в трудной жизненной ситуации: в прошлом году от рака крови у нее скончался сын, и она осталась с двумя дочерьми. С учетом обстоятельств инцидента, скорее всего, женщину отпустят, и начнутся поиски обманувших ее мошенников, добавил собеседник агентства.
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