https://ria.ru/20230328/podryv-1861382212.html
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:08
2023-03-28T21:08
2023-03-28T21:08
в мире
северный поток
авария на "северных потоках"
сша
джо байден
сеймур херш
джон кирби
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке."Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби."Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.В Белом доме отвергают обвинения именитого журналиста-расследователя Сеймура Херша в причастности Байдена к подрыву "Северных потоков" совместно с властями Норвегии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html
https://ria.ru/20230328/terakty-1861206613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, авария на "северных потоках", сша, джо байден, сеймур херш, джон кирби, северный поток — 2
В мире, Северный поток, Авария на "Северных потоках", США, Джо Байден, Сеймур Херш, Джон Кирби, Северный поток — 2
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
Байден: трех расследований достаточно для выяснения причин теракта на "Северных потоках"
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке.
США и Германия попались на вбросе лжи о "Северных потоках", заявил МИД
"Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби.
"Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.
В Белом доме отвергают обвинения именитого журналиста-расследователя Сеймура Херша
в причастности Байдена к подрыву "Северных потоков" совместно с властями Норвегии.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2
". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин
31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"