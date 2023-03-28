https://ria.ru/20230328/podryv-1861382212.html

В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"

В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"

Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:08

2023-03-28T21:08

2023-03-28T21:08

в мире

северный поток

авария на "северных потоках"

сша

джо байден

сеймур херш

джон кирби

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке."Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби."Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.В Белом доме отвергают обвинения именитого журналиста-расследователя Сеймура Херша в причастности Байдена к подрыву "Северных потоков" совместно с властями Норвегии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html

https://ria.ru/20230328/terakty-1861206613.html

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в мире, северный поток, авария на "северных потоках", сша, джо байден, сеймур херш, джон кирби, северный поток — 2