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В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
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21:08 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/podryv-1861382212.html
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:08
2023-03-28T21:08
в мире
северный поток
авария на "северных потоках"
сша
джо байден
сеймур херш
джон кирби
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке."Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби."Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.В Белом доме отвергают обвинения именитого журналиста-расследователя Сеймура Херша в причастности Байдена к подрыву "Северных потоков" совместно с властями Норвегии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html
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в мире, северный поток, авария на "северных потоках", сша, джо байден, сеймур херш, джон кирби, северный поток — 2
В мире, Северный поток, Авария на "Северных потоках", США, Джо Байден, Сеймур Херш, Джон Кирби, Северный поток — 2
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"

Байден: трех расследований достаточно для выяснения причин теракта на "Северных потоках"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
США и Германия попались на вбросе лжи о "Северных потоках", заявил МИД
Вчера, 10:41
"Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", - ответил Кирби.
"Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты", - добавил он.
В Белом доме отвергают обвинения именитого журналиста-расследователя Сеймура Херша в причастности Байдена к подрыву "Северных потоков" совместно с властями Норвегии.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"
Вчера, 12:53
 
В миреСеверный потокАвария на "Северных потоках"СШАДжо БайденСеймур ХершДжон КирбиСеверный поток — 2
 
 
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