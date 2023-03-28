https://ria.ru/20230328/peterburg-1861240502.html

В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию

В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию - РИА Новости, 28.03.2023

В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию

Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:42

2023-03-28T15:42

2023-03-28T15:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. "В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.62 КоАП РФ ("Дискриминация"), в отношении юридического лица. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Ранее житель Пскова Владимир Петров поделился с РИА Новости, что он со своей семьей гостил в отеле в Петербурге, где в стоимость было включено посещение СПА-зоны, однако администратор отказалась пропускать его из-за инвалидного кресла. Мужчина объяснил, что он часто посещает различные бассейны, так как является спортсменом, а все возможные трудности он привык решать сам, также ему помогает семья. Уточняется, что СК и прокуратура организовали выездные проверки отеля на улице Рюхина с целью возможного выявления нарушений в деятельности, в том числе обеспечения безопасности при оказании предоставляемых услуг и прав людей с ограниченными возможностями.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, отели