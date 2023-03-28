https://ria.ru/20230328/peterburg-1861240502.html
В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию
В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию - РИА Новости, 28.03.2023
В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию
Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:42
2023-03-28T15:42
2023-03-28T15:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. "В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.62 КоАП РФ ("Дискриминация"), в отношении юридического лица. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Ранее житель Пскова Владимир Петров поделился с РИА Новости, что он со своей семьей гостил в отеле в Петербурге, где в стоимость было включено посещение СПА-зоны, однако администратор отказалась пропускать его из-за инвалидного кресла. Мужчина объяснил, что он часто посещает различные бассейны, так как является спортсменом, а все возможные трудности он привык решать сам, также ему помогает семья. Уточняется, что СК и прокуратура организовали выездные проверки отеля на улице Рюхина с целью возможного выявления нарушений в деятельности, в том числе обеспечения безопасности при оказании предоставляемых услуг и прав людей с ограниченными возможностями.
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Отели
В Петербурге отель оштрафовали за дискриминацию
Отель в Петербурге, где мужчину на коляске не пустили в СПА, оштрафован за дискриминацию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону СПА, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.62 КоАП РФ ("Дискриминация"), в отношении юридического лица. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
Ранее житель Пскова Владимир Петров поделился с РИА Новости, что он со своей семьей гостил в отеле в Петербурге, где в стоимость было включено посещение СПА-зоны, однако администратор отказалась пропускать его из-за инвалидного кресла. Мужчина объяснил, что он часто посещает различные бассейны, так как является спортсменом, а все возможные трудности он привык решать сам, также ему помогает семья.
Уточняется, что СК и прокуратура организовали выездные проверки отеля на улице Рюхина с целью возможного выявления нарушений в деятельности, в том числе обеспечения безопасности при оказании предоставляемых услуг и прав людей с ограниченными возможностями.
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