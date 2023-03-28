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Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи - РИА Новости, 28.03.2023
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Год педагога и наставника
 
19:06 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/peremena-1861352912.html
Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи
Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи - РИА Новости, 28.03.2023
Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи
Четвертый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:06
2023-03-28T19:06
год педагога и наставника
общество
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется Росмолодежью при поддержке министерства просвещения РФ. Конкурс входит в линейку проектов АНО "Россия - страна возможностей" и является соучредителем Российского движения детей и молодёжи. В церемонии открытия приняли участие больше трех тысяч детей, наставников и выпускников прошлых сезонов. Участников церемонии поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Ребята, собравшиеся здесь три тысячи, вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя, теперь вы точно знаете, что если по-настоящему мечтать, если по-настоящему верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного. Вы можете реализовать любую самую смелую мечту... Ребята, мы гордимся вами и верим в вас! У вас все обязательно получится! В добрый путь!" - сказал Кириенко. Также участников конкурса поприветствовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Поздравляю всех с началом нового сезона. Сегодня перед вами открыты все двери", - сказала она в видеообращении.
РИА Новости
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общество
Год педагога и наставника, Общество

Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса Большая перемена в международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется Росмолодежью при поддержке министерства просвещения РФ. Конкурс входит в линейку проектов АНО "Россия - страна возможностей" и является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.
В церемонии открытия приняли участие больше трех тысяч детей, наставников и выпускников прошлых сезонов. Участников церемонии поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Ребята, собравшиеся здесь три тысячи, вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя, теперь вы точно знаете, что если по-настоящему мечтать, если по-настоящему верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного. Вы можете реализовать любую самую смелую мечту... Ребята, мы гордимся вами и верим в вас! У вас все обязательно получится! В добрый путь!" - сказал Кириенко.
Также участников конкурса поприветствовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Поздравляю всех с началом нового сезона. Сегодня перед вами открыты все двери", - сказала она в видеообращении.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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