https://ria.ru/20230328/peremena-1861352912.html

Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи

Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи - РИА Новости, 28.03.2023

Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи

Четвертый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:06

2023-03-28T19:06

2023-03-28T19:06

год педагога и наставника

общество

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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийский конкурс "Большая перемена" для школьников и студентов колледжей и техникумов реализуется Росмолодежью при поддержке министерства просвещения РФ. Конкурс входит в линейку проектов АНО "Россия - страна возможностей" и является соучредителем Российского движения детей и молодёжи. В церемонии открытия приняли участие больше трех тысяч детей, наставников и выпускников прошлых сезонов. Участников церемонии поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Ребята, собравшиеся здесь три тысячи, вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя, теперь вы точно знаете, что если по-настоящему мечтать, если по-настоящему верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного. Вы можете реализовать любую самую смелую мечту... Ребята, мы гордимся вами и верим в вас! У вас все обязательно получится! В добрый путь!" - сказал Кириенко. Также участников конкурса поприветствовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Поздравляю всех с началом нового сезона. Сегодня перед вами открыты все двери", - сказала она в видеообращении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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