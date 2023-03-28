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Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате

Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате - РИА Новости, 28.03.2023

Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате

Конкурс "Большая перемена" в четвертом сезоне пройдет в новом формате – появятся тематические полуфиналы, а наставники-победители смогут, как и дети,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:59

2023-03-28T18:59

2023-03-28T19:06

год педагога и наставника

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сн_образование

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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Конкурс "Большая перемена" в четвертом сезоне пройдет в новом формате – появятся тематические полуфиналы, а наставники-победители смогут, как и дети, отправиться в поездку по программе "Больше, чем путешествие", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В четвертом сезоне "Большой перемены" целый ряд идей, которые высказали сами ребята-школьники, участники "Перемены", уже воплощен в жизнь... Во-первых, это возможность проведения полуфиналов по тематическим направлениям... Ребята просили, чтобы полуфиналы стали тематическими. Это решение принято оргкомитетом", - сказал Кириенко на "Марафоне первых", который проходит в сочинском "Сириусе". Он добавил, что в новом сезоне "Большой перемены" в поездки по программе "Больше, чем путешествие" смогут отправиться не только дети-победители, но и педагоги. "Ребята нам говорили, что будет честным, если педагоги и наставники тоже бы получили возможность поучаствовать в проекте "Путешествие мечты", и в четвертом сезоне это решение принято. У нас по итогам четвертого сезона все наставники победителей "Большой перемены" тоже получат уникальную поездку", - отметил Кириенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование