https://ria.ru/20230328/peremena-1861350624.html
Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате
Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате - РИА Новости, 28.03.2023
Конкурс "Большая перемена" пройдет в новом формате
Конкурс "Большая перемена" в четвертом сезоне пройдет в новом формате – появятся тематические полуфиналы, а наставники-победители смогут, как и дети,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:59
2023-03-28T18:59
2023-03-28T19:06
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Конкурс "Большая перемена" в четвертом сезоне пройдет в новом формате – появятся тематические полуфиналы, а наставники-победители смогут, как и дети, отправиться в поездку по программе "Больше, чем путешествие", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В четвертом сезоне "Большой перемены" целый ряд идей, которые высказали сами ребята-школьники, участники "Перемены", уже воплощен в жизнь... Во-первых, это возможность проведения полуфиналов по тематическим направлениям... Ребята просили, чтобы полуфиналы стали тематическими. Это решение принято оргкомитетом", - сказал Кириенко на "Марафоне первых", который проходит в сочинском "Сириусе". Он добавил, что в новом сезоне "Большой перемены" в поездки по программе "Больше, чем путешествие" смогут отправиться не только дети-победители, но и педагоги. "Ребята нам говорили, что будет честным, если педагоги и наставники тоже бы получили возможность поучаствовать в проекте "Путешествие мечты", и в четвертом сезоне это решение принято. У нас по итогам четвертого сезона все наставники победителей "Большой перемены" тоже получат уникальную поездку", - отметил Кириенко.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Конкурс "Большая перемена" в четвертом сезоне пройдет в новом формате – появятся тематические полуфиналы, а наставники-победители смогут, как и дети, отправиться в поездку по программе "Больше, чем путешествие", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В четвертом сезоне "Большой перемены" целый ряд идей, которые высказали сами ребята-школьники, участники "Перемены", уже воплощен в жизнь... Во-первых, это возможность проведения полуфиналов по тематическим направлениям... Ребята просили, чтобы полуфиналы стали тематическими. Это решение принято оргкомитетом", - сказал Кириенко на "Марафоне первых", который проходит в сочинском "Сириусе".
Он добавил, что в новом сезоне "Большой перемены" в поездки по программе "Больше, чем путешествие" смогут отправиться не только дети-победители, но и педагоги.
"Ребята нам говорили, что будет честным, если педагоги и наставники тоже бы получили возможность поучаствовать в проекте "Путешествие мечты", и в четвертом сезоне это решение принято. У нас по итогам четвертого сезона все наставники победителей "Большой перемены" тоже получат уникальную поездку", - отметил Кириенко.